Myrtle Beach -Wie wäre es mit einem kühlen Duff-Bier, dazu vielleicht einen Lard-Lad-Donut, und für die Kinder einen Squishee, dem Eisgetränk, mit dem sich auch Bart und sein Freund Milhouse ihren ersten realen Zuckervollrausch verschafft haben?

Echte „Simpsons“-Fans werden nicht zum ersten Mal von diesen Waren geträumt haben, die in der Springfield-Zeichentrickfilmwelt zum täglichen Gebrauch gehören. Wo man die alle bekommt? Natürlich im „Kwik-E-Mart“.



Und tatsächlich gibt es jetzt auch in der realen Welt einen solchen Supermarkt.

Als Kassierer begrüßt einen zwar nicht der stereotype Indian-American Apu Nahasapeemapetilon, aber den berühmt-berüchtigten Slushie kann man jetzt tatsächlich an der Ladentheke eines Supermarkts schlürfen.



In Myrtle Beach in South Carolina eröffnete jetzt der weltweit erste Kwik-E-Mart. Deutsche Fans müssen also eine weite Anreise in Kauf nehmen.

Kwik-E-Mart ist dem Simpsons-Original exakt nachempfunden

Das kurze, oben abgeschnittene Dach aus orangenen Ziegeln, die „Kwik-E-Mart“-Leuchtschrift und der große Eingang aus verglasten Schiebetüren: Der Shop ist dem Original aus der Serie getreu nachempfunden.

Auch die Betreiber des Youtube-Kanals „Mr. Myrtle“ sind bereits im Simpsons Kwik-E-Markt gewesen. Im Video haben sie ihre Eindrücke festgehalten:

Im Laden erinnert vieles an die Sendung, etwa die lange Wand aus Eisschränken. Ansonsten findet man aber anstatt des Großteils der Waren eher Souvenirs in den Regalen, Baseballcaps, Anhänger, T-Shirts und jede Menge anderer Gimmiks mit Simpsons-Legende.

Direkt neben dem Kwik-E-Mart ist darüber hinaus auch ein Kino entstanden, das ebenfalls in Springfield zu finden ist. Ende des Jahres soll das „Aztec Theatre“ in Myrtle Beach eröffnen. (jv)