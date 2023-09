Berlin -Herr de Maizière, in Sachsen geraten Demokratie und Rechtsstaat zunehmend in Schieflage. Wie nehmen Sie das als Wahl-Sachse wahr?

Diese Behauptung weise ich zurück. Ich halte solche Pauschal-Kritik an Sachsen für unangemessen. Ich habe sehr frühzeitig eine umfassende Aufklärung der Vorgänge rund um den Selbstmord von Dschaber al-Bakr eingefordert. Die Verantwortlichen in Sachsen wissen selbst am besten, dass viel Arbeit vor ihnen liegt. Ein sehr wichtiges Zeichen ist die jetzt erfolgte Einsetzung einer hochrangig besetzten unabhängigen Kommission, die die Vorfälle untersuchen wird. Sachsen hat die Kraft, Probleme aufzuarbeiten. Es braucht keine Ratschläge von außen.

Man hat aber den Eindruck, dass fremden- und demokratiefeindliches Gedankengut sich dort bis in die Mitte ausgebreitet hat und die CDU dem nicht entgegen tritt.

Richtig ist, dass es in den ostdeutschen Ländern insgesamt statistisch mehr rechtsextreme Vorfälle gibt als im Rest der Republik. Genauso richtig ist aber auch, dass es sie überall in Deutschland gibt. Und wenn ich mir die Hassmails anschaue, die mich erreichen, dann kommt die Mehrzahl aus westdeutschen Ländern. Ich will überdies darauf hinweisen, dass im sächsischen Landtag die NPD nicht mehr vertreten ist, und die AfD hat dort auch nicht so gute Ergebnisse bekommen wie anderswo in Ostdeutschland. Schließlich gibt es in Sachsen ein großes zivilgesellschaftliches Engagement gegen Rechtsextremismus. Das muss unterstützt werden und fällt in der öffentlichen Wahrnehmung von Sachsen zu Unrecht unter den Tisch.

Trotzdem: Es entsteht sogar das Gefühl einer zunehmenden Rechtslastigkeit der sächsischen Polizei. Und wenn man sich den Vorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, anschaut, dann scheint das nicht allein für Sachsen zu gelten.

Herr Wendt formuliert kräftig. Aber er ist über jeden Zweifel an einer rechtsstaatlich-demokratischen Haltung erhaben. Zu unterstellen, dass die Polizei strukturell rechtslastig sei, finde ich eine Unverschämtheit. Die Polizei kommt aus der Mitte der Gesellschaft. Polizeibeamte werden von Demonstranten von rechts wie von links beschimpft und tätlich angegriffen. Sie haben von beidem die Nase voll. Gerade erst gestern haben wir bei dem Angriff eines so genannten „Reichsbürgers“ auf mehrere Polizeibeamte in Franken gesehen, dass die Polizei in inakzeptabler Weise auch von rechts angegriffen wird. Das dürfen wir nicht dulden und müssen die Polizisten verteidigen, die im Interesse unserer Sicherheit mitunter Leib und Leben riskieren, statt sie unter Generalverdacht zu stellen.



Zum Fall al-Bakr

Thomas de Maizière: „Eine öffentliche Fahndung setzt immer auf die Mithilfe der ganzen Bevölkerung.“ Paulus Ponizak

Kommen wir zum Fall al-Bakr. Was ist da falsch gelaufen?

Zunächst einmal darf nicht vergessen werden: Die Festnahme ist ein großer Erfolg der Sicherheitsbehörden, durch deren Zusammenarbeit sie überhaupt möglich geworden ist. Hier ist ein womöglich schwerer Anschlag verhindert worden. Durch die sehr gute Arbeit des Bundesamtes für Verfassungsschutz und des Gemeinsamen Terrorabwehrzentrums ist es gelungen, Telefon-Nummern Personen zuzuordnen. Alles Weitere in Sachsen ist jetzt Gegenstand der Untersuchungskommission. Sie untersucht auch die Schnittstelle der Zusammenarbeit zwischen Bundes- und Landesbehörden, also etwa mit der Bundesanwaltschaft.

Warum haben Sie den drei Syrern, die al-Bakr überwältigten, nicht persönlich gedankt? Weil Sie ihnen nicht trauen?

Ich habe schon in der letzten Woche gesagt: Wenn Bürger, die in unserem Land leben, unter eigener Gefährdung bei der Fahndung helfen, dann verdient das Lob und Anerkennung.

Sie wollen nicht in die Lage kommen, den Falschen gedankt zu haben?

Mit Lob und Tadel halte ich mich vor dem Abschluss von Ermittlungen grundsätzlich zurück, auch in anderen Fällen.

Haben die Syrer nicht genau das gezeigt, was stets von den Flüchtlingen verlangt wird: Loyalität?

Eine öffentliche Fahndung setzt immer auf die Mithilfe der ganzen Bevölkerung. Das zählt für mich zu den normalen Pflichten nicht nur von Flüchtlingen, sondern von allen Bürgern. Wenn das mit einer Gefährdung verbunden ist, verdient es besonderen Respekt.

Zum Umgang mit Gefährdern

Thomas de Maizère: „Die Vorstellung, dass Flüchtlinge entweder alle Heilige oder alle Sünder sind, hatte ich nie.“ Paulus Ponizak

Teil Ihres aktuellen Sicherheitspakets ist die Einführung einer Abschiebehaft für Flüchtlinge, die eine besondere Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellen. Die SPD macht da aber nicht mit.

Darüber sprechen wir gerade zunächst noch intern, daher nur so viel: Wir haben schon sehr viel getan, um Hindernisse zu beseitigen, damit mehr Abschiebungen möglich werden, von den gesetzlichen Asylpaketen bis hin zu Gesprächen und Vereinbarungen mit Afghanistan, Marokko, Algerien und Tunesien. Aber es gibt immer noch eine Reihe von Hindernissen. Und da sage ich: Wenn jemand gefährlich und ohnehin ausreisepflichtig ist und zur Abschiebung ansteht, dann müssen wir alles tun, dass er nicht untertaucht. Da kann auch eine Abschiebehaft für eine kurze Phase hilfreich sein. Das hat mit allgemeiner Vorbeugehaft gegen Gefährder, wie jetzt oft behauptet wird, nichts zu tun.

Strittig ist auch Ihre Idee einer „Duldung light“ für Flüchtlinge, die an der Klärung ihrer Nationalität oder der Beschaffung eines Passes nicht mitwirken. Da sagt die SPD ebenfalls Nein.

Wir haben Menschen mit einem abgelehnten Asylantrag, die geduldet werden. Das ist dann in Ordnung, wenn der Grund der Duldung darin besteht, dass wir niemanden in ein Land schicken, in dem Leib und Leben gefährdet sind, eine schwere Krankheit vorliegt oder sich der Betroffene gerade in einer Berufsausbildung befindet. Davon zu trennen sind aber etwa Menschen, die nur deshalb da sind, weil sie uns über ihre Identität getäuscht haben. Sie haben heute aber den gleichen Duldungsstatus, bis sie unser Land verlassen und erhalten die gleichen sozialen Leistungen. Das halte ich nicht für richtig und möchte es daher ändern.

Sind Flüchtlinge ein Sicherheitsrisiko?

Die Vorstellung, dass Flüchtlinge entweder alle Heilige oder alle Sünder sind, hatte ich nie. Ich habe im vorigen Jahr ein Lagebild in Auftrag gegeben, auch um Verdächtigungen von Rechtspopulisten Fakten gegenüber zu stellen. Die Ergebnisse zeigen: Die Kriminalitätsbelastung durch die schutzbedürftigen Syrer ist unterdurchschnittlich. Bei Menschen aus Nordafrika, Georgien oder den West-Balkanstaaten ist sie überdurchschnittlich. Das sind aber gerade Menschen, die typischerweise keinen Schutz bei uns erhalten, eigentlich also gerade keine „Flüchtlinge“.

Wobei etwa Georgien nicht muslimisch ist.

Viele Menschen aus den West-Balkanstaaten sind auch keine Muslime. Dennoch wissen wir natürlich, dass der IS Bemühungen unternommen hat, unter die Flüchtlinge Terroristen zu mischen. Diesbezüglichen Hinweisen gehen wir stets sehr schnell und sorgfältig nach. Es gibt zudem Flüchtlinge, die erst hier radikalisiert werden; die Ermittlungen werden zeigen, ob auch Al-Bakr ein solcher Fall ist. Es gibt aber überhaupt keine Rechtfertigung dafür, Flüchtlinge unter Generalverdacht zu stellen.



Zu persönlichen Ängsten

Thomas de Maizère: „Dass wir jetzt wieder streitiger diskutieren, bezeichnen viele als Gefährdung der Demokratie. Ich nicht.“ Paulus Ponizak

Die einen haben Angst vor muslimischen Flüchtlingen, die anderen vor dem Rechtsruck. Was ängstigt Sie?

Ich mache mir eher wegen der vielen Angstbürger Sorgen. Uns geht es so gut wie selten in unserer Geschichte. Wir haben Kaufkraftzuwachs. Wir haben wenig Inflation. Wir haben geringe Arbeitslosigkeit. Wir machen keine neuen Schulden. Wir leben in Frieden mit unseren Nachbarn. Europa beneidet uns um unsere Lage. Aber bei vielen ist der Angstpegel ist hoch.

Und warum?

Vielleicht weil es uns so gut geht, haben viele Menschen Sorgen, dass es uns in Zukunft nicht mehr so gut gehen könnte. Ich setze dagegen: Nur wenn wir uns - zumindest in Maßen - verändern, besteht die Chance, dass es so gut bleibt, wie es ist. Und Angst ist immer ein ganz schlechter Ratgeber. Ich möchte, dass wir wieder mehr Zuversicht fassen. Die beste Nachricht der letzten Tage ist daher für mich, dass es wieder mehr Kinder in Deutschland gibt. Eltern bekommen Kinder, wenn sie Zuversicht haben.

Noch eine persönliche Frage: Die Linken sagen, Sie gäben den Rechten zu sehr nach. Die Rechten sagen, der ist nicht hart genug. Fühlen Sie sich damit wohl?

Ich mache meine Arbeit mit Balance und Mitte. Und gerade die Flüchtlingspolitik hat zwei Seiten: eine aufnehmende und eine abweisende. In der öffentlichen Diskussion wird das zu oft gegeneinander ausgespielt – nach dem Motto: Wer für Flüchtlinge ist, muss gegen Abschiebungen sein. Oder: Wer für Abschiebungen ist, der ist gegen Flüchtlinge. Wahr ist: Beides gehört zusammen, denn die Entscheidung über Asylanträge nach Schutzbedürftigkeit ist nur dann sinnvoll, wenn wir anschließend die Abgelehnten in ihre Heimatländer zurückführen und den Anerkannten alle Chancen geben, die sie brauchen.



Geht es nicht auch darum, die AfD klein zu halten?

Ich arbeite an Lösungen. Denn Lösungen sind in der Politik das beste Mittel gegen Populisten. Ich glaube auch nicht, dass taktisches Gerede auf Dauer Menschen überzeugt. Das entspricht außerdem nicht meinem Charakter.

Kann man den rechten Rand bekämpfen, ohne sich schmutzig zu machen?

Was heißt, sich schmutzig zu machen?

Etwas tun, was man nicht für richtig hält oder moralisch heikel ist.

Ich handle nicht gegen meine Überzeugungen, aber ich mache natürlich Kompromisse. Wer in die Politik will, der muss immer zu Kompromissen fähig sein. Das ist das Wesen unserer Demokratie, und eine Verachtung des Kompromisses halte ich daher für demokratiegefährdend.

Wie gefährdet ist unsere Demokratie?

Wir sind im Kern stabil. Und wir hatten in der alten Bundesrepublik auch schon heftige Debatten. Denken Sie an die Nachrüstung oder an die Ost-Politik. Willy Brandt wurde von bürgerlichen und Franz Josef Strauß von linken Kreisen auch nicht mit Samthandschuhen angefasst. Und dann die RAF-Zeit. Da hatten wir eine tiefe Spaltung, wie weit der Rechtsstaat gehen darf. Dass wir jetzt wieder streitiger diskutieren, bezeichnen viele als Gefährdung der Demokratie. Ich nicht.

Sie machen sich keine Sorgen?

Doch. Ich mache mir Sorgen um den Zusammenhalt der Gesellschaft, die Verrohung der Sprache und das mangelnde Verständnis für eine andere Position. Das darf nicht weiter zunehmen. Daran zu arbeiten, dass der Kitt in unserer Gesellschaft nicht weiter bröckelt, bleibt für Demokraten wichtig, und ich will meinen Teil dazu beitragen.