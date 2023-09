Los Angeles -Beim Kampf gegen die Waldbrände in Kalifornien ist ein Feuerwehrmann ums Leben gekommen. Der Mann aus San Diego starb während des Einsatzes gegen das verheerende „Thomas“-Feuer, wie die kalifornische Feuerwehr am Donnerstag mitteilte. Zu den Todesumständen wurden keine Angaben gemacht.

Zuvor war bereits eine 70-jährige Frau in dem Feuer ums Leben gekommen. Sie starb bei einem Verkehrsunfall auf der Flucht vor den Flammen. „Thomas“ hält die Einsatzkräfte seit zehn Tagen in Atem. Das Feuer war vergangene Woche in der Nähe der Stadt Ventura ausgebrochen und hatte sich durch heftige Winde angefacht unaufhaltsam weiter ausgebreitet.

Zehntausende Menschen mussten ihre Häuser verlassen

Bereits 100.000 Hektar Land in den Bezirken Ventura und Santa Barbara fielen den Flammen zum Opfer. Zudem wurden fast tausend Gebäude zerstört, weitere 18.000 Gebäude waren am Donnerstag gefährdet.

Zehntausende Menschen mussten vor dem „Thomas“-Feuer in Sicherheit gebracht werden. „Thomas“ zählt zu den zerstörerischsten Bränden in der Geschichte des US-Westküstenstaats. Am Donnerstag war das Feuer zu 30 Prozent eingedämmt. (afp)