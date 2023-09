Dortmund -Trainer Thomas Tuchel von Borussia Dortmund gefallen an Rückkehrer Mario Götze neben seinen fußballerischen Qualitäten vor allem seine menschlichen Eigenschaften. „Was ich an Mario kennenlerne und innerhalb der ersten Wochen wirklich schätze ist, dass er sehr harmoniebedürftig ist und er in seiner Persönlichkeit als Mensch Wärme, Nähe und Bindung sucht“, sagte Tuchel am Montag im Interview mit Sky Sport News HD.



Nach seinem Wechsel von Rekordmeister Bayern München zu den Dortmundern, mit denen er bereits 2011 und 2012 deutscher Meister wurde, soll das gewohnte Umfeld Götze zu alter Stärke verhelfen.



„Er wird Sicherheit gewinnen, weil er wieder in seinem Jugend-Klub ist, er sich nicht neu eingewöhnen muss, nicht auf der Hut sein muss und weil er über die Zeit dann einfach frei sein darf“, sagte Tuchel: „Er soll so sein, wie er mit 24 Jahren sein darf, frech, ein Stück weit hemmungslos - so wollen wir ihn dann auch auf dem Feld haben.“ (sid)

