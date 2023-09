Dortmund -Dass Borussia Dortmund und Trainer Thomas Tuchel zur kommenden Saison getrennte Wege gehen würden, schien nach den Querelen und Diskussionen der letzten Wochen schon so gut wie ausgemacht.

Wirklich überraschend kam die Nachricht von der Entlassung Tuchels deshalb eigentlich nicht mehr. Es war höchstens noch eine Frage des Zeitpunkts.

Fans kritisieren Entlassung Tuchels

Insbesondere nach dem DFB-Pokalsieg am Samstag äußern viele Fans im Netz jedoch ihr Unverständnis über die Entscheidung von Borussia Dortmund, Tuchel, der seit der Saison 2015/16 beim BVB im Amt war, zu entlassen.

Absolut nicht nachvollziehbar! Ihr habt hier wirklich nen großen Fehler begangen. Wer solls denn nächste Saison besser machen? Unfassbar!😞 — Caro (@OttoCarolin) May 30, 2017

„Absolut nicht nachvollziehbar. Ihr habt hier wirklich nen großen Fehler begangen”, schreibt Userin Caro auf Twitter. „TheBeastInside” schreibt: „Ich hab es so vermutet und doch gehofft, dass es noch weiter geht. Höchster Respekt vor der Leistung der letzten zwei Jahre! Danke TT".

Viele Fans kritisieren das Dortmunder Management für ihre Entscheidung. „So ist das! Champions-League erreicht, Pokal-Sieger, und es reicht trotzdem nicht! Dortmund Management auf falscher Fährte”, schreibt User Hort Schaefer.

Die meisten richten das Augenmerk ihrer Kritik dabei auf Geschäftsführer Hans-Joachim „Aki” Watzke. „Watzke zerstört das Bild vom BVB innerhalb weniger Wochen und verbrennt Millionen”, twitterte beispielsweise User Andy Schwartz. „Mir sann wirr! Eigentor für Watzke! Absolut nicht nachvollziehbar”, schreibt Oliver Heuken.

BVB will sich im Detail nicht äußern

Borussia Dortmund teilte auf der Vereinshomepage bereits mit, sich im Detail zu den Hintergründen der Trennung nicht äußern zu wollen. Das vorzeitige Ende von Tuchel sei „das Ergebnis eines längeren Prozesses”, das von allen Klubgremien getragen werde.

Allerdings lege der BVB „großen Wert auf die Feststellung, dass es sich bei der Ursache der Trennung keinesfalls um eine Meinungsverschiedenheit zwischen zwei Personen handelt. Das Wohl des Vereins Borussia Dortmund (...) wird grundsätzlich immer wichtiger sein als Einzelpersonen und mögliche Differenzen zwischen diesen.”

„Auf Basis von Gerüchten will man also nicht urteilen, dann probieren wir es doch mit Fakten: Thomas Tuchel ist mit durchschnittlich 2, 12 Punkten pro Spiel der erfolgreichste Trainer in der Geschichte von Borussia Dortmund! Und wird entlassen”, kommentiert Benjamin Ceylan die Entscheidung des BVB auf Facebook. (ate)