Lohma/Erfurt -Beim Zusammenstoß eines Güterzugs mit einem Auto sind am Dienstag in Thüringen drei Menschen ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich am späten Nachmittag an einem Bahnübergang mit Halbschranke bei Lohma in der Nähe von Gera, wie die Bundespolizei auf Anfrage mitteilte.

Die Bahnstrecke zwischen Gera und Schmölln sei an der Unfallstelle eingleisig. Nach Angaben der Landespolizeidirektion wurde das Fahrzeug von dem Güterzug mitgeschleift. Details zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt.

Laut Angaben der Deutschen Bahn wurde ein Busnotverkehr eingerichtet. Der Güterzug gehöre nicht zur Deutschen Bahn, sondern zu einem anderen Unternehmen, sagte ein Sprecher. Die Strecke sei nicht viel befahren. Im Schnitt fahre auf diesem Abschnitt etwa alle halbe Stunde ein Zug. (dpa)