Suhl -Schnelle Nixen und Wassermänner aus Thüringen, Bayern und Baden-Württemberg haben bei den deutschen Meisterschaften im Meerjungfrauenschwimmen dominiert.

Bei den Titelkämpfen am Samstag im südthüringischen Suhl holten die Starter aus diesen drei Bundesländern je zwei Siege. Nach Veranstalterangaben waren insgesamt 112 Teilnehmer im Alter von 8 bis 48 Jahren an den Start gegangen, darunter sechs Männer.

Auch Männer waren unter den Teilnehmern. dpa

Die Teilnehmer waren mit einem langbeinigen Badekostüm und einer Schwanzflosse an den Füßen ausstaffiert und glitten so durchs Wasser. Kinder und Jugendliche hatten 50 Meter, die Erwachsenen die doppelte Distanz zu schwimmen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Das größte Teilnehmerfeld hatte sich mit 36 Starterinnen bei den acht- und neunjährigen Mädchen eingefunden, wo Lotta Müller aus Türkheim (Bayern) Schnellste wurde. Für Thüringen holten Lisa Herzog aus Rudolstadt und Tia Helena Wünschmann aus Sömmerda die Siege in den Altersklassen 8/9 beziehungsweise 14/17.

112 Teilnehmer waren in Suhl dabei. dpa

Die in zwei Altersklassen ausgetragenen Frauenwettbewerbe gewannen die 28-jährige Stephanie Harzer (Baden-Württemberg) und die 45-jährige Kirstin Münstermann aus Aachen (Nordrhein-Westfalen). In der Männerklasse glitt Alexander Sengpiel (Bayern) am schnellsten durchs Wasser. Nach Angaben der Veranstalter war es die erste deutsche Meisterschaft im Meerjungfrauenschwimmen. (dpa)