In Thüringen ist eine Frau mit ihren fünf Kindern aus einem Regionalzug, der von Jena nach Gera fuhr, geworfen worden. Wie die Thüringer Allgemeine berichtete, hatte die Mutter am Bahnsteig keine Zeit, um Fahrscheine zu kaufen. Dies wollte sie bei der Schaffnerin nachholen. Die erklärte der Frau, ihr Gerät sei kaputt und sie müsse mit ihren Kindern - das jüngste gerade mal ein, das älteste neun Jahre alt - beim nächsten Halt in Hermsdorf Klosterlausnitz aussteigen.

Eine Mitreisende, die den Vorfall beobachtet hatte, sagte gegenüber der Zeitung: „Ich bin empört über das rücksichtslose Verhalten. Bestimmt hätte sich mit gutem Willen eine andere Lösung finden lassen“. Sie stieg mit der Frau aus und half ihr, die Tickets am Automaten zu lösen, der aber auch nicht richtig funktioniert habe. Eine Stunde lang musste die Mutter mit ihren Kindern dann auf dem zugigen Bahnhof, der kein Bahnhofsgebäude hat, auf den nächsten Regionalzug warten.

Die Schaffnerin entschuldigt sich

Die Zeugin beschwerte sich bei der Deutschen Bahn. Die wiederum erklärte, es habe ein Gespräch mit der Mitarbeiterin gegeben. Sie habe in dieser Situation falsch entschieden und entschuldige sich dafür. Grundsätzlich, betonte das Unternehmen, sei es aber Pflicht, den Fahrschein schon vor Antritt der Fahrt zu lösen.

Im Netz wird der Vorfall diskutiert: „Das ist wieder so typisch. Geld, Geld, Geld aber null Service, null Kulanz, null Kundenorientierung“, kommentiert eine Nutzerin auf Facebook. Ein weiterer Nutzer sieht die Situation anders und schreibt: „Also Leute, Regeln sind Regeln und die gelten für alle! Jeder weiß, dass in den Zügen des Regionalverkehrs der DB keine Fahrkarten verkauft werden.“