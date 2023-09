Manchmal gibt es keine andere Möglichkeit: Wenn der Ticketautomat streikt oder man sehr spät dran ist, verlassen sich Reisende oftmals darauf, noch ein Ticket im Zug kaufen zu können.

Doch ist das überhaupt erlaubt? Immerhin heißt es: Zustieg nur mit gültigem Ticket.

Nachlösen zum Bordpreis

Prinzipiell müssen Reisende ein Ticket vor Fahrtbeginn kaufen, erklärt Doris Müller-Hellmann von der Deutschen Bahn AG – doch ein Nachlösen im Zug zum Bordpreis ist durchaus möglich. „Der Aufschlag für den Bordpreis beträgt im Fernverkehr 12,50 Euro,“, sagt Müller-Hellmann.

Für den Nahverkehr gelten allerdings andere Regelungen: „Ob man im Nahverkehr ein Ticket im Zug nachlösen kann, hängt von den Regelungen des jeweiligen Verkehrsverbundes ab. Bei den meisten Verkehrsverbünden ist dies nicht möglich. Ausnahmen gelten teilweise, wenn beispielsweise die Vertriebsinfrastruktur vor Ort gestört ist oder keine existiert. Die Regelungen des jeweiligen Verbundes bitten wir Sie dort direkt zu erfragen."

Direkt zum Schaffner gehen

Wer das Ticket im Zug kauft, sollte das unbedingt sofort nach dem Einstieg tun. Ansonsten könnte man als Schwarzfahrer eingestuft werden. Das bedeutet, dass Reisende aktiv nach dem Zugpersonal suchen müssen, um sich bei ihm zu melden. Wer sich einfach einen Sitzplatz sucht und darauf wartet, dass der Schaffner kommt, kann nicht unbedingt damit rechnen, auf Verständnis zu stoßen.

Wer kein Ticket am Automaten kaufen konnte, weil er defekt war, sollte sich sicherheitshalber auch die Nummer des Geräts aufschreiben und sie dem Zugpersonal mitteilen.

Handytickets immer vorher kaufen

Inzwischen können Tickets auch über das Smartphone gebucht werden. Das muss aber vor Fahrtantritt geschehen, der Zugbegleiter kann Datum und Uhrzeit der Buchung einsehen.

„Für die Buchung eines Handy-Tickets ist der Soll-Fahrplan maßgeblich. Für einen Zug um 15:00 Uhr kann das Handyticket bis etwa 14:59:30 Uhr gebucht werden,“ erklärt Müller-Hellmann dazu.

Letztendlich ist es also in besser, sich vor der Abfahrt des Zuges genügend Zeit zu nehmen, um ein Ticket zu kaufen. Falls das mal nicht geklappt hat, müssen Reisende aber nicht auf den nächsten Zug warten, sondern können auch ruhigen Gewissens in die Bahn steigen und das Ticket dort nachlösen. (chs)