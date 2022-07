Tickets für die Jubiläumstour der The 12 Tenors mit Ihrem Program: The 12 Tenors:

12 Jahre The 12 Tenors im TIPI am Kanzleramt gibt es hier! Und dieses Jubiläum verspricht Großes!

The 12 Tenors: 12 Jahre The 12 Tenors – Die Jubiläumstour

Wer die 12 Tenors schon kennt, wartet schon auf die Tour im Tipi am Kanzleramt und freut sich auf neue Songs, ein neues Bühnenbild und garantierte Spitzenunterhaltung à la 12 Tenors! Und Ohrwürmer noch und nöcher ...

Es erwartet Sie ein wunderbarer Abend mit aufwendigen Arrangements bekannter klassischer Arien und Operetten, Balladen, die zu Welthits wurden und Rock-und Pophymnen, die Geschichte schrieben.

Ob in China, Japan, Südkorea oder Europa, die 12 Tenors sind international und in allen Genres zu Hause. Ihre Interpretationen wie Puccinis „Nessun Dorma“, Leonard Cohens „Hallelujah“ oder ihre Tribute an die Beatles sowie Queen, in Form einzigartiger Medleys in neuen Klanggewändern, zeigen das breite Spektrum der 12 Ausnahmesänger.

Zwölf besondere Stimmen als eindrucksvolles Klangerlebnis, umrahmt von einer mitreißenden Lichtshow.

Einen Eindruck bekommen Sie im folgenden Video. Mobil HIER zu sehen.

Auf einen Blick: Termine: 02.07.2022 – 16.07.2022

Zeiten: die unterschiedlichen Zeiten finden Sie im Buchungssystem

Ort: TIPI AM KANZLERAMT, Große Querallee, 10557 BERLIN

Preise: ab 31,75 EUR

Lassen Sie sich diesen tollen Event nicht entgehen und erleben Sie einen Sommerabend im TIPI voller Musik, Show und kühlen Getränken! Die begehrten Tickets gibt es hier:

Tickets HIER kaufen.

Wenn Sie Fragen oder Wünsche haben, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an: ticketshop@berliner-zeitung.de.

Wir helfen Ihnen gern weiter.

Ihr Team vom Ticketshop

