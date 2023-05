Tickets für die „The Final Lap Tour“ von 50 Cent für alle Deutschlandkonzerte: Berlin, Hamburg, München, Oberhausen, Mannheim im Presale ab Donnerstag, den 11. Mai 2023 ab 10 Uhr hier!

Rapper 50 Cent is in the house!

Zur Feier des 20. Jubiläums seines legendären Albums „Get Rich or Die Tryin'“ geht 50 Cent auf große Tour um die ganze Welt und spielt im Herbst 2023 auch fünf Konzerte in Deutschland! Special Guest ist niemand Geringeres als Busta Rhymes.

Das Album „Get Rich or Die Tryin“ von 50 Cent gilt als eines der einflussreichsten Rap-Alben der 2000er Jahre. Es wurde am 6. Februar 2003 veröffentlicht und verkaufte sich weltweit über 12 Millionen Mal. Das Album hat nicht nur den kommerziellen Erfolg von 50 Cent begründet, sondern auch die Gangsta-Rap-Szene der Ostküste von Amerika stark beeinflusst. Dank der Crews rund um G-Unit und D-12 war 50 Cent zwar schon länger ein Begriff, das Solo-Debüt wirbelte die Szene aber nochmal ordentlich durch.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Von Eminem entdeckt und vom Fleck weg bei Shady Records unter Vertrag, avancierte Curtis „50 Cent“ Jackson zu einem der erfolgreichsten Rapper der 00er Jahre. Mit der Hilfe seiner Mentoren Eminem und Dr Dre brach „Fifty“ jeden erdenklichen Verkaufsrekord.



Im Laufe seiner Karriere verkaufte er über 30 Millionen Alben weltweit und heimste sämtliche Awards und Preise ein: einen Grammy, 13 Billboard Music Awards, 6 World Music Awards, 3 Amercian Music Awards und 4 BET Awards. Seine erste Greatest Hits Sammlung schlicht „Best Of“ genannt vereint 18 Klassiker von seinen Alben welche zwischen 2003 und 2009 erschienen sind: „Get Rich or Die Tryin'“, „The Massacre“, „Curtis“, „Before I Self Destruct“ + den Bonus-Track „How To Rob“.



50 Cent ist einer dieser seltenen Rapper mit einer unfassbaren Hit-Dichte, egal ob Street- oder Club-Sound er hat die US-Rap-Szene wie kein anderer geprägt und massentauglich gemacht. Heutzutage glänzt er u. a. als Entrepreneur (Effen Vodka), Schauspieler und Serien-Produzent (Power).

Zu den größten Hits zählen „P.I.M.P.“ oder „21 Questions“:

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Auf einen Blick: Datum:

29.09.2023 Hamburg – Barclays Arena

14.10.2023 Berlin – Mercedes-Benz Arena

15.10.2023 Oberhausen – Rudolf-Weber-Arena

24.10.2023 München – Olympiahalle

25.10.2023 Mannheim – SAP Arena

Zeit: 19:00 Uhr

Preis: ab 66,25 EUR

Gönnt Euch diese einmalige Party und sichert Euch jetzt Eure Tickets! 50 Cent is in the House!

Wenn Ihr Fragen oder Wünsche habt, dann schreibt uns eine E-Mail an: ticketshop@berliner-zeitung.de.

Wir helfen gern!

Ihr Team vom Ticketshop

Das könnte Euch auch gefallen: