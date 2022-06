Informationen, die Tickets und den Zeitplan für die 122. Deutschen Leichtathletik Meisterschaften 2022 im Olympiastadion in Berlin finden Sie hier!

Die 122. Deutschen Leichtathletik Meisterschaften 2022

Am Samstag, den 25. Juni und Sonntag, den 26. Juni 2022 ist Berlin wieder das Zentrum der Deutschen Leichtathletikwelt. Im „Wohnzimmer mit der berühmten blauen Bahn“ - dem Olympiastadion - finden die nationalen Titelkämpfe in insgesamt 18 Sportarten statt. Für Deutschlands beste Leichtathletinnen und Leichtathleten geht es bei den Meisterschaften aber nicht nur um Medaillen, sondern es werden auch die Tickets für zwei internationale Meisterschaften vergeben: die Weltmeisterschaften in Eugene, Oregon (USA; 15. - 24. Juli) und die Europameisterschaften in München (15. - 21. August). Das bedeutet Emotionen, Spannung und Stimmung pur!

Wer holt sich die Titel im Sprint und die heiß umkämpften Startplätze in den National-Staffeln? Kann die Olympia-Zweite im Diskuswurf Kristin Pudenz (SC Potsdam) ihren Titel gegen starke Konkurrenz verteidigen? Gibt es die nächste Gala-Vorstellung von Hindernis-Ass Gesa Felicitas Krause (Silvesterlauf Trier) und Ausnahme-Läuferin Konstanze Klosterhalfen (TSV Bayer 04 Leverkusen)? Wie weit fliegt Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo (LG Kurpfalz)? Und wie weit der Speer von Dominator Johannes Vetter (LG Offenburg)? Diese und mehr Fragen werden am 25./26. Juni im Berliner Olympiastadion beantwortet!

Auf einen Blick: Samstag: Einlass: 09:30 Uhr / 15:00 Uhr; Wettkämpfe: 10:30 Uhr – 13:00 Uhr / 16:00 Uhr – 20:00 Uhr

Sonntag: Einlass: 09:00 Uhr / 14:30 Uhr; Wettkämpfe: 10:00 Uhr – 12:15 Uhr / 15:30 Uhr – 19:15 Uhr

Zeitplan DM Leichtathletik Berlin 25 06 26 06 2022 Stand April 2022 Pdf

Disziplinen der Frauen:

100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 5.000 m, 100 m Hürden 0,838 m, 400 m Hürden 0,762 m, 3.000 m Hindernis 0,762 m, 4 x 100 m Staffel, Hochsprung, Stabhochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstoß 4 kg, Diskuswurf 1 kg, Hammerwurf 4 kg, Speerwurf 600 g

Disziplinen der Männer:

100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 5.000 m, 110 m Hürden 1,067 m, 400 m Hürden 0,914 m, 3.000 m Hindernis 0,914 m, 4 x 100 m Staffel, Hochsprung, Stabhochsprung, Weitsprung, Dreisprung, Kugelstoß 7,26 kg, Diskuswurf 2 kg, Hammerwurf 7,26 kg, Speerwurf 800 g

Preise: Tageskarte für Samstag oder Sonntag (Vormittags- und Nachmittags): Normalpreis: 12,50 €–39,50 €

Ermäßigt Tageskarte für Samstag oder Sonntag (Vormittags- und Nachmittags): Normalpreis: 10,50 €–34,50 €. Die ermäßigten Tickets gelten für Schüler, Studenten, Azubis, Menschen mit Behinderung, Hartz4-Empfänger und Rentner gegen Vorlage entsprechender Ausweise.

Nachmittags-Session (Normalpreis): 9,50 €–34,50 €

Ermäßigt Nachmittags-Session: 7,50 €–29,50 €. Die ermäßigten Tickets gelten für Schüler, Studenten, Azubis, Menschen mit Behinderung, Hartz4-Empfänger und Rentner gegen Vorlage entsprechender Ausweise.

Anfahrt zum Olympiastadion

Anfahrt mit dem Auto

Für alle, die mit dem Auto anreisen, befinden sich auf dem Parkplatz PO4 vor dem Olympiastadion behindertengerechte Parkplätze in ausreichender Anzahl.

Öffentlicher Nahverkehr

Am S-Bahnhof Olympiastadion befindet sich der Aufzug am Ausgang „Flatowallee“, der Ausgang „Trakehner Allee“ verfügt über keinen Aufzug. Der U-Bahnhof Olympiastadion ist behindertengerecht ausgestattet. Von der S-Bahn-Haltestelle bzw. dem U-Bahnhof Olympiastadion gelangt man zu den Haupteingängen Osttor und Südtor.

Trailer für die „Finals 2022“. Mobil bitte HIER schauen.

Seien Sie live dabei, wenn sich Deutschlands beste Leichtathletinnen und Leichtathleten im Berliner Olympiastadion messen und Ihre Champions küren!

Die günstigsten Tickets gibt es schon ab 9,50 Euro!

