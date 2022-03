Spätesten seit dem Erscheinen des neues Studioalbums „Voyage“ ist weltweit erneut das ABBA-Fieber ausgebrochen. Alle wollen noch einmal „Waterloo“, „Mamma Mia“, „Fernando“, „Take a Chance On Me”, „Dancing Queen“, „Thank you for the music“ und und und live erleben.

Und im Januar und Februar gibt es die Möglichkeit dazu! Im Estrel Showcenter können Sie sich der ABBAMANIA hingeben und eintauchen in die einmalige und unverwechselbare Welt von Agnetha, Anni-Frid, Benny und Björn. Die vier ABBA-Darsteller der Show verkörpern dabei das große Vorbild so echt, dass man glaubt, die vier Orginale leibhaftig tanzen zu sehen und singen zu hören.

Das Musical „Thank you for the music - Die ABBA Story“ erzählt noch einmal die musikalische Erfolgsgeschichte der schwedischen Pop-Band, angefangen beim Grand Prix Auftritt 1974 bis hin zur Auflösung der Band 1982.

Ausschnitt aus der Show in Antwerpen. Bisher sahen über 1 Mio Zuschauer die Show:

Mamma mia, lass die Show beginnen! ... Seien Sie eine Dancing Queen und erleben Sie das prickelnde ABBA-Gefühl! Sagen Sie Thank You for the Music und bestellen Sie noch heute Ihr Ticket für dieses Erlebnis der Extraklasse!

Auf einen Blick: Termine: 15.04.2022 – 18.04.2022

Zeiten: die unterschiedlichen Zeiten finden Sie im Buchungssystem

Ort: Estrel Showtheater, Sonnenallee 225, 12057 BERLIN

Preise: ab 47,62 EUR

Hinweis: Zu Ihrer Sicherheit gilt die 3 G-Regel. Auf den Plätzen ist keine Maske notwendig.

