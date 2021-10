Lassen Sie sich verzaubern! Sprechende Kerzenleuchter, verzauberte Stehuhren und singende Teekannen entführen in eine Welt, die unendlich viel Stoff zum Träumen und Lachen birgt. Das Musical in Originalfassung ist ein Feuerwerk an Kostümen, Farben, Requisiten und Musik - und dazu ein Erlebnis für die ganze Familie.

Und wer die Geschichte noch nicht kennt: Ein eingebildeter junger Prinz wurde zu einem hässlichen hartherzigen Biest verwandelt. Wenn er es schafft, dass jemand ihn liebt und mit ihm sein Leben teilen will, bevor die Rose im Glas verwelkt ist, dann wird er zurück verwandelt.

Freuen Sie sich auf ein wunderbares Märchenerlebnis mit fabelhaften Darstellern, ausgefeilten Tanzszenen, farbenprächtigen Bildern und gefühlvoller Musik.

Auf einen Blick: Termine: 8.11.2021 – 04.12.2021

Zeiten: die unterschiedlichen Zeiten finden Sie im Buchungssystem

Ort: Admiralspalast - Theater, Friedrichstraße 101 - 102, 10117 BERLIN

Preise: ab 29,90 EUR

