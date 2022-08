Berlin mit Kind: Tipps und Tickets für Aktivitäten und Ausflüge für Kinder und Familien in Berlin und ins Umland.

Freizeitaktivitäten mit Kindern in Berlin und Brandenburg

Berlin und das Umland haben ein großes Angebot an Aktivitäten für Familien mit Kindern und hier findet Ihr Ideen für Unternehmungen, wie eine spannende Schnitzeljagd, ein Besuch in den Tropen, ein Flug mit einem Ballon oder Tipps für Theaterbesuche und viele weitere Angebote. Die Seite wird ständig aktualisiert, also schaut gern regelmäßge hier vorbei. Und nun viel Spaß!

1. Tipp: Schnitzeljagd „Theodors Herausforderung“ - Rätseltour durch Berlin für Gruppen von 2-6 Kinder

Eure Aufgabe wird sein, das Ihr als Team Euch auf den Weg macht und von Station zu Station Rätsel löst, indem Ihr die Gegenstände, die Ihr erhalten habt, mit der Umgebung kombiniert. Mithilfe des Tablets wird überprüft, ob Eure Lösungen richtig sind. Nur dann geht es weiter zum nächsten Rätselort. Weitere Informationen erhaltet Ihr hier:

2. Tipp: Ballonfahrt mit dem „Weltballon“ - Berlin von oben entdecken!

Genießt bei dieser Ballonfahrt den Panoramablick über die Stadt! Der Fesselballon nimmt Euch mit in 150 Meter Höhe, wo Ihr bei einer Stadtrundfahrt durch die Luft Berliner Highlights wie den Reichstag, das Brandenburger Tor, den Fernsehturm oder die Skyline des Potsdamer Platzes entdecken und fotografieren könnt. Alle Preise, Termine und Tickets findet Ihr hier:

3. Tipp: Das WOW! - verrückte Shooting Location für tolle Fotos für TikTok & Co

The WOW! Gallery in Berlin ist eine interaktive Selfie-Location, wo auf 1.000 Quadratmetern über 30 Orte für das perfekte Foto auf Dich und Deine FreundIinnen warten. Die Location ist schrill und ein mega kreativer Multimedia-Spielplatz nicht nur für Promis und Influencer, sondern ALLE die Spaß haben an coolen Fotos. Alle Infos und die Tickets findest Du hier:

4. Tipp: Schiffstouren durch Berlin oder ins Umland

Schiffstouren sind entspannt und man sieht und erfährt viel in kurzer Zeit und kann tolle Fotos von den Sehenswürdigkeiten am Ufer schießen. Es gibt Schiffstouren von 1-5 Stunden im Zentrum von Berlin oder im Umland (z.B. am Wannsee, am Müggelsee oder am Tegeler See) und eine Überblick über alle Touren gibt es hier.

5. Tipp: Die Biosphäre Potsdam - Tropischer Dschungelspaß für Klein und Groß

Wer hätte gedacht, dass es in der Nähe von Berlin ein Tropenparadies gibt, wo an 365 Tagen im Jahr Sommer ist? Dazu warten hier: 1 Wasserfall, 2 Urwaldseen mit Tropengewitter inclusive Blitz, Regen und Donner zu jeder vollen Stunde und es gibt über 100 exotische Tierarten und über 20.000 Tropenpflanzen zu entdecken! Alle Informationen und die Tickets gibt es hier.

6. Tipp: HotRod-Tour durch Berlin - die coole Stadtrundfahrt mit den Mini-Autos!

Megaspaß und Adrenalin pur erwarten Dich und Deine Freunde bei dieser verrückten Stadtrundfahrt mit Guide durch das Zentrum von Berlin. Hol Dir die einsitzigen „motorisierten Seifenkisten“ und mache Berlin unsicher! Und wundere Dich nicht, wenn am Straßenrand immer das gleiche Bild zu sehen ist: offene Münder der Passanten, gezückte Handys, Begeisterung pur! Alle Infos und die Tickets gibt es hier:

7. Tipp: Theater, Musicals und Zirkus für Kinder

Theaterbesuche machen Spaß und Kinder erfahren durch das Theater, wie sich Geschichten durch eigenes Handeln zum Guten entwickeln können oder jemand anders zu sein. Das fördert ihre Empathie, die Grundvoraussetzung dafür, andere Menschen zu verstehen, sich in sie hineinzuversetzen, ihre Freude oder ihren Kummer nachvollziehen zu können. Neben Theateraufführungen haben wir auch Zirkus-Events, wie im Dezember der beliebte „Weihnachtscircus Roncalli“ oder das Musical „In der Weihnachtsbäckerei“ und im August eine Geolino-Open Air-Konzert. Alle Aufführungen und die Tickets gibt es hier:

8. Tipp: Fahrradtour „Berlin Highlights“

Diese informative geführte Tour durch Berlin Mitte macht Spaß und hilft Dir, Berlin auf sehr authentische Weise zu entdecken. Du lernst die unterschiedlichsten Orte in verschiedenen Kiezen kennen und erfährst die Geschichten dazu. Alle Information und die Tickets gibt es hier:





Das sind unsere aktuellen Tipps, die wir ständige erweitern und erneuern. Wir hoffen es ist etwas für Euch dabei und wünschen viel Spaß, wenn ihr etwas gefunden habt.

Bei Fragen oder Wünschen schreibt uns eine E-Mail an: ticketshop@berliner-zeitung.de oder ruft unsere Buchungshotline: 030 2327 7500 (Mo-Fr: 9-15 Uhr) an.

Wir helfen gern!

Euer Team vom Ticketshop

Anfrage stellen.