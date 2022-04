Die Backstreet Boys kommen mit ihrer DNA World Tour 2022 im Oktober und November nach Deutschland: Berlin, Hannover, Mannheim, München, Hamburg, Leipzig, Köln und Dortmund und wir haben hier die Tickets!

Wer hätte gedacht, das eine der erfogreichsten Bands der 90iger heute noch existiert. Und ja, Nick Carter, Howie Dorough, Kevin Richardson, Brian Littrell und Alexander James McLean sind noch da und waren eigentlich „Never Gone“.

Mit Megahits wie „Quit Playin’ Games (With My Heart)“, „Everybody“, „As Long As You Love Me“, „I Want It That Way“ und „Shape Of My Heart“ haben die Backstreet Boys Pop-Geschichte geschrieben. Wenn die Jungs diese und andere unvergessene Songs live performen, ist das nicht weniger als pure Magie.

Zu den größten Hits zählte „I Want It That Way“: Hier zur Einstimmung für Desktopbesucher*innen. Mobil hier.

Alle Termine und Orte hier: Mittwoch, 12.10.2022 , 20:00 - BERLIN , Mercedes-Benz-Arena

Samstag, 15.10.2022 , 20:00 HANNOVER , ZAG Arena

Dienstag, 18.10.2022 , 20:00 MANNHEIM , SAP Arena

Donnerstag, 20.10.2022 , 20:00 MÜNCHEN , Olympiahalle

Dienstag, 25.10.2022 , 20:00 HAMBURG , Barclays Arena

Sonntag, 30.10.2022 , 20:00 LEIPZIG , Quarterback Immobilien Arena

Montag, 31.10.2022 , 20:00 KÖLN , Lanxess Arena

Freitag, 04.11.2022 , 20:00 DORTMUND , Westfalenhalle

Zeit: 20:00 Uhr

Preis: noch offen

Holt Euch das 90iger-Nostalgie-Gefühl und sichert Euch jetzt Eure Tickets!

Tickets hier buchen.

