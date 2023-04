Tickets für das Beatles Musical „all you need is love!” im Estrel Showtheater Berlin, sowie Informationen zum Veranstaltungsort und ein Trailer zu diesem mitreißenden Event, der leider nur vom 28.04.2023 – 18.06.2023 zu sehen ist, gibt es hier. Buchen Sie also zeitnah direkt online oder rufen Sie uns an unter 030 2327 7500 (Mo-Fr: 9-17 Uhr).

all you need is love! - Das Beatles-Musical

Man könnte fast jeden Beatles-Song mitsingen und sie sind alle genial. Egal, ob es sich um „She Loves You“, „Help“, „Hey Jude“, „Strawberry Fields Forever“, „Penny Lane“, „Yesterday“, „Let it be“ oder das dem Musical den Namen gebende „All You Need Is Love“ handelt - jeder Song löst eine Gänsehaut aus und das ist das Wunderbare an diesem Abend voller Hits, Emotionen und Erinnerungen.

Möglich machen das die fantastischen Beatles-Doppelgänger im legendären Estrel Show Theater, welches die Stars nach Berlin bringt und einen Hauch von Las Vegas erlebbar macht.

Das Beatles Musical „all you need is love!” zeigt noch einmal die bedeutendsten Stationen dieser einzigartigen Band auf dem Weg zum Weltruhm: Von den ersten Auftritten im Hamburger Star-Club bis hin zu ihrem letzten Konzert auf dem Dach eines Londoner Bürogebäudes.

Die amerikanische Doppelgänger-Band „Twist & Shout“ schafft es dabei, die legendären Pilzköpfe nicht nur musikalisch, sondern auch optisch verblüffend authentisch auf die Bühne zu bringen. Die Atmosphäre der 60er und 70er Jahre wird wieder lebendig, als die Beatles die Massen mit ihrer Musik in ihren Bann zogen. Für jeden Beatles-Fan ist die Show von „Twist & Shout“ ein absolutes Muss!

Gönnen Sie sich eine Abwechslung vom Alltag und erleben Sie das prickelnde All you need ist love-Gefühl und bestellen Sie noch heute Ihr Ticket für dieses Kult-Erlebnis der Extraklasse!

Auf einen Blick: Termine: 28.04.2023 – 18.06.2023

Zeiten: immer Donnerstag - Samstag: 20 Uhr | Sonntag: 17 Uhr

Ort: Estrel Showtheater, Sonnenallee 225, 12057 BERLIN

Preise: ab 29,06 EUR

Karte vom Veranstaltungsort: Estrel Showtheater, Sonnenallee 225, 12057 BERLIN

