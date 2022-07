Tickets für Ben Becker: Apokalypse - Herz der Finsternis. Vom 18.-20.11.2022 im Renaissance-Theater Berlin. Auch für die anderen Spielorte in Deutschland gibt es hier die Karten!

Ben Becker: „Apokalypse - Herz der Finsternis“

Ben Becker ist eine eigene Welt: dicht am Publikum, glaubwürdig, rauh und auch feinfühlig und jeder Kontakt mit ihm ist ein Ereignis!

Nun gibt er dem legendären Stoff „Herz der Finsternis“ - der die Vorlage war für Francis Ford Coppolas filmischen Meisterwerk „Apocalypse Now“ - seine Stimme. Und er scheint zu dem Stück bzw. dem Autor eine besondere Beziehung zu haben, denn er trägt den Namen des Autors Joseph Conrad als Tattoo auf seinem linken Arm.

Die Lesung von Ben Becker im Renaissance-Theater Berlin - und weiteren Orten in Deutschland - ist eine außergewöhnliche und ausdrucksstarke Interpretation und Becker erschafft auf der Bühne eine reale, dichte und zugleich stark berührende Atmosphäre, die durch die Reduziertheit des Textes und seine direkte Ansprache an das Publikum fesselt und in den Bann zieht ...

Einen ersten Einblick erhalten Sie hier. Mobil bitte HIER schauen:

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Die Erzählung „Herz der Finsternis“

Der symbolreiche Text spielt Ende des 19. Jahrhunderts. Der Flussdampferkapitän Marlow reist im Auftrag einer belgischen Handelskompanie tief in den Kongo. Auf seiner Reise erlebt er unverständliche Wirrnisse, Sinnlosigkeit und eine unvorstellbare Ausbeutung der Einheimischen. Die Reise auf dem Fluss entwickelt sich immer mehr zur Reise in sein eigenes Unterbewusstsein, in ein finsteres Labyrinth von Lüge und Schuld. Marlow trifft auf den berüchtigten Elfenbeinhändler Kurtz. Dieser hat aus seinem Handelsposten ein Zentrum des Bösen gemacht und sich so eine machtvolle Position erschaffen, von der aus er scheinbar frei schalten und walten darf ...

Auf einen Blick: Termine: 18./19./20.11.2022 Berlin + 11.10.2022 – 25.03.2023 deutschlandweit

Zeit: 19:30

Ort: Renaissance-Theater Berlin, Knesebeckstraße 100, 10623 Berlin

Preis: 48,85 EUR

Lassen Sie sich dieses besondere Highlight nicht entgehen und erleben Sie Ben Becker live! Die begehrten Tickets gibt es ab sofort hier:

Tickets HIER buchen.

Wenn Sie eine Frage oder Wünsche haben, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an: ticketshop@berliner-zeitung.de.

Wir helfen Ihnen gern weiter!

Ihr Team vom Ticketshop

Das könnte Ihnen auch gefallen: