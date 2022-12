Veranstaltungen in Berlin im April 2023 und Ostern: Hier erhalten Sie Ideen, Informationen und die Tickets für unsere aktuellen Highlights im April.

Sei es die wunderbare Klimt-Ausstellung „KLIMTS KUSS - Spiel mit dem Feuer“, eine entspannte Schiffstour, die einmalige und atemberaubende Show „Arise“ im Friedrichstadt-Palast oder etwas für Kinder und Jugendliche. Lassen Sie sich inspirieren! Wir wünschen viel Spaß!

Top-Event im April 2023:

Unsere Top-Empfehlung für April 2023 ist die immersive Klimt-Ausstellung „KLIMTS KUSS - Spiel mit dem Feuer“ vom 27.01.2023 – 10.04.2023 immer Montag-Sonntag von 10.00 - 21.00 Uhr. Alle Informationen und die Tickets erhalten Sie HIER.

1. Musicals, Shows, Konzerte & Ausstellungen

Wie wäre es mit atemberaubender Unterhaltung mit Gute-Laune-Faktor im Friedrichstadt-Palast bei der sensationellen Show „ARISE“? Oder mögen Sie lieber unsere „Stars in Concert“, die beliebte Doppelgänger-Show? Für Familien und Kinder macht eine Besuch im Wachsfigurenkabinett vom Madame Tussauds bestimmt viel Spaß und Sie können hier viele lustige Fotos mit sich und den Stars schießen! Und wer Cocktails und eine tolle Show mag, geht zu den „Showgirls of Burlesque“ oder zur „Wilden Matilde“. Schauen Sie immer mal wieder vorbei, denn weitere Events folgen!

Veranstaltungs-Highlights im April 2023:

2. Schiffstouren durch die Berliner Innenstadt

Schiffstouren durch die Berliner Innenstadt sind entspannt und Sie erfahren viel Wissenwertes über die Hauptstadt und ihre Sehenswürdigkeiten. Sie können wählen zwischen der 1-stündigen „Historischen Citytour“, unserem Publikumsliebling und Klassiker Schiffstour „Brückenfahrt“ für 3,5 Stunden, der 2,5-stündige Schiffstour „Berlin Highlights“ auf dem Solarkatamaran sowie der 2,5-stündige „City Spreefahrt“ ab Friedrichstrasse. Wer Berlin gern in den Abendstunden entdecken möchte, wählt unsere 2,5-stündige „Abendliche Citytour“, die auch mit einem 3-Gänge-Menü buchbar ist. Auf den jeweiligen Tourenseiten finden Sie alle Informationen zu den Zeiten, Preisen und dort können Sie auch bequem Ihr Ticket kaufen.

3. Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche

Besonders beliebt bei den Kids sind unsere Mitmach-Ausstellungen. Richtig viel Spaß haben Sie zum Beipspiel im Wachsfigurenkabinett der Madame Tussauds, im einzigartigen Spionagemuseum oder in der Selfie-Location "WOW", wo auch tolle Fotos für Insta & Co. geschossen werden können. Wer sich lieber gern etwas gruselt, schaut mal im Berlin Dungeons vorbei - und wenn Sie mal die Welt in 3D sehen möchten, empfehlen wir einen Besuch im TIMRIDE, wo die Vergangenheit durch eine VR-Brille betrachtet werden kann.

Aktuelle Theateraufführungen finden Sie HIER.

Für alle Veranstaltungen finden Sie die Informationen auf der jeweiligen Themenseite und Sie können da auch bequem Ihre Tickets kaufen.

4. Beliebte Touren, Stadtführungen & Rundflüge ...

Sie möchten Berlin und seine Sehenswürdigkeiten entdecken und dabei hoch hinaus? Mit einem Rundflug über Berlin - z.B. einer Ballonfahrt oder einem Hubschrauberundflug - wäre das möglich. Oder bleiben Sie lieber am Boden? Dann drehen Sie doch eine Runde mit dem Roten Hop-on Doppelstock-Bus und entdecken Berlin bequem in nur 2 Stunden! Wer selber aktiv sein möchte, kann die Hauptstadt auch per Fahrradtour entdecken oder zu Fuß sich bei einer Stadtführung die Geschichte näher bringen lassen. Wir haben für alle etwas im Angebot!

5. Veranstaltungskalender mit weiteren 8.000 Events - Hier klicken!

