Veranstaltungen in Berlin im Dezember 2023 und zu Weihnachten: Hier erhalten Sie Ideen, Informationen und die Tickets für Veranstaltungen und Events rund um Weihnachtsfeiertage 2023: Weihnachtskonzerte, Ballett, Eisstockschießen, Teamevents für Firmen oder Aktivitäten für Kinder. Lassen Sie sich inspirieren! Wir wünschen Ihnen eine wunderbare Weihnachtszeit!

Was ist los in Berlin im Dezember 2023?

Top-Event`s im Dezember 2023:

Unsere Publikumslieblinge jedes Jahr im Dezember und zu Weihnachten sind der „Weihnachtscircus Roncalli“ und die Ballettaufführungen „Schwanensee“ und „Nussknacker“. Für Spaß im Team gibt es den Klassiker „Eistockschießen“. Hier macht es jeweils Sinn, zeitnah zu buchen.

1. Musicals, Shows, Konzerte & Ausstellungen

Veranstaltungs-Highlights im Dezember 2023:

Stimmen Sie sich mit unseren Highlights im Dezember auf ein himmlisches Weihnachtsfest 2023 ein.

Ein Klassiker jedes Jahr sind die Ballettaufführungen „Schwanensee“ und „Der Nussknacker“. Ein weiterer Klassiker sind die „Harlem Gospel Night´s“. „Oh Happy Day“ wird es auch 2023 wieder in der Apostel-Paulus-Kirche in Schöneberg heißen. Der kultige Chor mit seinen begnadeten Sängerinnen und Sängern verbreitet jedes Jahr eine wunderbare freudvolle Weihnachtsstimmung und ist eine unserer Top-Empfehlung!

Sie lieben Shows? Dann besuchen Sie die zauberhafte Show „Mad Magic!“ im Wintergarten Varieté Berlin. Die verrückte Show ist eine faszinierende Darbietung von atemberaubender Zauberei, mit einer Prise Akrobatik und einer ordentlichen Dosis Verrücktheit. Informationen und Tickets erhalten Sie hier. Ein weiteres Highlight ist am Sonntag, den 17.12.2023 um 19 Uhr eine Lesung mit Sebastian Koch, der schon letztes Jahr im Berliner Dom das Publikum in Verzückung versetzte.

Weitere Events finden Sie in unserem Veranstaltungskalender mit über 8.000 Events nach Datum sortiert. Hier klicken.

2. Ideen für Teamevents: Eisstockschießen

Mit Freunden, Kollegen oder der Familie zum Eisstockschießen? Sie können ein Bahn an der Friedrichstrasse oder in der Nähe vom Hauptbahnhof wählen. Alle Informationen, die Preise und eine Möglichkeit zum Buchen kommt Ende Juni HIER.

3. Schiffstouren

Schiffstouren durch die Berliner Innenstadt sind nicht nur sehr beliebt sondern auch entspannt und Sie erfahren viel Wissenswertes über die Hauptstadt und ihre Sehenswürdigkeiten. Die Weihnachtlichen Touren kommen in Kürze.

Aktuell gibt es die 1-stündigen „Historischen Citytour“ im Angebot.

4. Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche

Besonders beliebt bei den Kids sind unsere Mitmach-Ausstellungen. Richtig viel Spaß haben Sie zum Beispiel in der Selfie-Location „WOW“, wo auch tolle Fotos für Insta & Co. geschossen werden können. Weiterhin im Wachsfigurenkabinett der Madame Tussauds, im einzigartigen Spionagemuseum oder wer sich lieber gern etwas gruselt, schaut mal im Berlin Dungeons vorbei - und wenn Sie mal die Welt in 3D sehen möchten, empfehlen wir einen Besuch im TIMERIDE wo die Vergangenheit durch eine VR-Brille betrachtet werden kann.

Für alle Veranstaltungen finden Sie die Informationen auf der jeweiligen Themenseite und Sie können da auch bequem Ihre Tickets kaufen.

Aktuelle Theateraufführungen finden Sie HIER.

4. Beliebte Touren, Stadtführungen & Rundflüge ...

Sie möchten Berlin und seine Sehenswürdigkeiten entdecken und dabei hoch hinaus? Mit einem Rundflug über Berlin - z.B. einer Ballonfahrt oder einem Hubschrauberundflug - wäre das möglich. Oder bleiben Sie lieber am Boden? Dann drehen Sie doch eine Runde mit dem Roten Hop-on Doppelstock-Bus und entdecken Berlin bequem in nur 2 Stunden! Wer selber aktiv sein möchte, kann die Hauptstadt auch per Fahrradtour entdecken oder zu Fuß sich bei einer Stadtführung die Geschichte näher bringen lassen. Wir haben für alle etwas im Angebot!

5. Veranstaltungskalender mit weiteren 8.000 Events - Hier klicken!

Wenn Sie Fragen oder Wünsche haben, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an: ticketshop@berliner-zeitung.de oder rufen Sie unsere Buchungshotline: 030 2327 7500 (Mo-Fr: 9-17 Uhr) an.

Wir helfen gern!

Wir wünschen Ihnen einen wunderbaren Dezember 2023 in Berlin!

Ihr Team vom Ticketshop