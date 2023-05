Veranstaltungen in Berlin im September 2023: Hier erhalten Sie Ideen, Informationen und die Tickets für unsere September-Highlights 2023! Sei es eine entspannte Schiffstour, das Festival „Lollapalooza“ oder eine Lesung mit bekannten Schauspielern. Lassen Sie sich inspirieren! Wir wünschen einen wunderbaren September in Berlin!

Top-2 Event`s im September 2023:

Unsere 1. Top-Empfehlung: Besuchen Sie am 01.09. und 29.09. eine Lesung in der Reihe „Erlesene Literatur“. Am 29.09.2023 liest Bjarne Mädel und Sven Stricker aus dem neuen Krimi von Sven Stricker „Sörensen sieht Land“. Und am 01.09. liest das Duo Ulrich Noethen und Jens Harzer aus Gustave Flauberts Schelmenroman „Bouvard und Pécuchet“. Alle Informationen und die Tickets gibt es hier.

Die 2. Top-Empfehlung ist das Festival „Lollapalooza“ - ein Art Burning Man-Festival - ist eines der größten Festivals Europas. Das Musikprogram ist so bunt wie alles drumherum, denn abseits des Musik-Programms verwandelt sich ein großer Teil des Festivalgeländes in eine interaktive Welt, die alle BesucherInnen zum Staunen und Mitmachen einlädt. Von glitzernden Festival Trends und Kleiderflohmarkt über skurrile SchaustellerInnen bis hin zur grünen Oase der Nachhaltigkeit: die Bereiche Fashionpalooza, Grüner Kiez und Lolla Fun Fair ist für Jeden etwas dabei. Informationen und Tickets hier:

1. Schiffstouren

Schiffstouren durch die Berliner Innenstadt oder ins Umland sind nicht nur sehr beliebt sondern auch entspannt und Sie erfahren viel Wissenswertes über die Hauptstadt und ihre Sehenswürdigkeiten.

Sie können bei den Schifffahrten im Zentrum wählen zwischen der 1-stündigen „Historischen Citytour“, unserem Publikumsliebling Schiffstour „Brückenfahrt“ für 3,5 Stunden, der 2,5-stündige Schiffstour „Berlin Highlights“ auf einem Solarkatamaran - oder der 2,5-stündige „City Spreefahrt“ ab Friedrichstrasse.

Sie möchten ins Grüne? Dann erleben Sie Sie im Osten den Müggelsee (3,5h) oder die Müggelberge (5h), im Westen den Wannsee (2h) und im Norden den Tegeler See (2,5h).

Wer Berlin gern in den Abendstunden entdecken möchte, wählt unsere 2,5-stündige „Abendliche Citytour“, die auch mit einem 3-Gänge-Menü buchbar ist. Ebenso so wundervoll ist unsere 2,5-stündige Schiffstour am Abend: „Sunset Berlin Highlight Tour“ auf dem Solarschiff. Auf den jeweiligen Tourenseiten finden Sie alle Informationen zu den Zeiten, Preisen und dort können Sie auch bequem Ihr Ticket kaufen.

2. Musicals, Shows, Konzerte & Ausstellungen

Trinken Sie gern Cocktails und lieben dazu eine tolle Show? Dann besuchen Sie am Alexanderplatz die „Wilden Matilde“ oder das „Knutschfleck“!

Für Familien und Kinder macht eine Besuch im Wachsfigurenkabinett vom Madame Tussauds bestimmt viel Spaß und Sie können hier viele lustige Fotos mit sich und den Stars schießen! Schauen Sie immer mal wieder vorbei, denn weitere Events folgen!

Veranstaltungs-Highlights im September 2023:

3. Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche

Besonders beliebt bei den Kids sind unsere Mitmach-Ausstellungen. Richtig viel Spaß haben Sie zum Beipspiel im Wachsfigurenkabinett der Madame Tussauds, im einzigartigen Spionagemuseum oder in der Selfie-Location "WOW", wo auch tolle Fotos für Insta & Co. geschossen werden können. Wer sich lieber gern etwas gruselt, schaut mal im Berlin Dungeons vorbei - und wenn Sie mal die Welt in 3D sehen möchten, empfehlen wir einen Besuch im TIMERIDE wo die Vergangenheit durch eine VR-Brille betrachtet werden kann.

Für alle Veranstaltungen finden Sie die Informationen auf der jeweiligen Themenseite und Sie können da auch bequem Ihre Tickets kaufen.

4. Beliebte Touren, Stadtführungen & Rundflüge ...

Sie möchten Berlin und seine Sehenswürdigkeiten entdecken und dabei hoch hinaus? Mit einem Rundflug über Berlin - z.B. einer Ballonfahrt oder einem Hubschrauberundflug - wäre das möglich. Oder bleiben Sie lieber am Boden? Dann drehen Sie doch eine Runde mit dem Roten Hop-on Doppelstock-Bus und entdecken Berlin bequem in nur 2 Stunden! Wer selber aktiv sein möchte, kann die Hauptstadt auch per Fahrradtour entdecken oder zu Fuß sich bei einer Stadtführung die Geschichte näher bringen lassen. Wir haben für alle etwas im Angebot!

