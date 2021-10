Berlin - Treten Sie ein in den Admiralspalast und werden Sie Teil dieser rastlosen, chaotischen und sündhaften Welt. Paillettenkleider glitzern im Abendlicht, heiße Melodien treiben zu immer zügelloseren Tänzen an und alle Grenzen verschwimmen im sündigen Dickicht der Nacht. Die neue Show BERLIN BERLIN entführt Sie in den brodelnden Kosmos der „Roaring Twenties“ und zeigt, was die Hauptstadt des Lasters heute wie damals in Ekstase versetzt.

Frei nach dem Motto: „Es geht doch nichts über einen kleinen Skandal!“ erzählt ein charismatischer Conférencier zusammen mit dem 30-köpfigen Ensemble vom gierigen Tanz auf Messers Schneide zwischen Weltwirtschaftskrise und ungebremster Vergnügungslust. Die Funken sprühen, wenn die Revuegirls zu Charleston und Lindy Hop ihre endlos langen Beine schwingen und Erfolgsnummern wie „Puttin’ on the Ritz“, „Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“, „Mackie Messer“ und „Bei mir bist du schön“ den ganzen Saal elektrisieren.

Kommen Sie mit auf eine verführerisch-funkelnde Zeitreise und erleben Sie das prickelnde Lebensgefühl der Goldenen 20er Jahre hautnah! Bestellen Sie noch heute Ihr Ticket für ein Erlebnis der Extraklasse! Die Zeichen stehen auf „Amüsemang“.

Auf einen Blick: Termine: 08.12.2021 – 20.03.2022

Zeiten: die unterschiedlichen Zeiten finden Sie im Buchungssystem

Ort: Admiralspalast - Theater, Friedrichstraße 101 - 102, 10117 BERLIN

Preise: ab 39,90 EUR

Wenn Sie Fragen oder Wünsche haben, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an: ticketshop@berliner-zeitung.de. Wir helfen Ihnen gern weiter.

Ihr Team vom Ticketshop