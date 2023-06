Tickets für die Berlin Con Brettspielmesse 2023 in der STATION Berlin vom 14.07.-16.07.2023, sowie sämtliche Informationen zu allen Events, der Anfahrt, einen Hallenplan und die Preise findet Ihr auf dieser Seite. Buchen könnt Ihr die Tickets auch online direkt hier. Bei Fragen ruft uns an unter 030 2327 7500 (Mo-Fr: 9-17 Uhr) oder schreibt eine E-Mail an: ticketshop@berliner-zeitung.de

Was ist die Berlin Brettspiel Con 2023?

Ihr spielt für Euer Leben gern Brettspiele mit Freunden und der Familie und seid Profis? Oder kennt diese tolle Gefühl von früher in einer Gruppe bis in die Nacht am Tisch oder im Zelt zu sitzen, um zu spielen und wollt dieses Gefühl mal wieder erleben? Dann kommt zur Berlin Con Brettspielmesse 2023, denn da geht echt die Post ab und es gibt haufenweise Events!

Es erwartet Euch eine kostenlose Spieleausleihe mit über 900 Spielen, die Ihr während der Convention und den GameNights auf der freien Spielefläche mit über 1.700 Plätzen ausprobieren könnt. Und natürlich könnt Ihr Euch auch bei den über 80 Ausstellern informieren und die neuesten Spiele erwerben. Dazu gibt es wieder die BERLIN CON BÜHNE mit einem spannenden Rahmenprogramm und ein Kneipenquiz, einen Bring & Buy Flohmarkt und eine Prototypengallerie, wo Ihr noch unveröffentlichte Spiel testen könnt und, und und ...

Die Highlights auf der Brettspiel Con 2023: Kostenlose Spielausleihe mit über 900 Spielen

Über 80 Aussteller mit den neuesten Brettspielen

Freier Spielbereich mit über 1.700 Plätzen , wo Ihr Eure neu erworbenen, ausgeliehenen oder mitgebrachten Spiele auf über 1.700 Plätzen spielen könnt

Gamenights : Am Freitagabend 14.07. um 17:30 Uhr startet die 1. GameNight bis 24 Uhr. Die 2. GameNight findet am Samstag von 19:00 bis 24:00 Uhr im freien Spielebereich statt. Die Spieleausleihe hat in dieser Zeit geöffnet.

Con Bühne mit einem spannenden Rahmenprogramm

Bring & Buy Flohmarkt

Turniere & Events

Photowand für lustige Erinnerungsfotos

Prototypengalerie : Testet noch unveröffentlichte Spiele zusammen mit Autorinnen & Autoren

Kneipenquiz

Was ist die GameNight?

Am Freitagabend, den 14.07. um 17:30 Uhr startet die Brettspiel Con mit der 1. GameNight bis 24 Uhr. Die 2. GameNight findet dann am folgenden Samstag von 19:00 bis 24:00 Uhr. Die Spieleausleihe hat in dieser Zeit geöffnet.

Bitte beachtet, dass nur ein Badge-Ticket zur Teilnahme an den beiden GameNights berechtigt. Alle Besitzerinnen und Besitzer einer Badge haben so eine Sitzplatzgarantie. Aus diesem Grund sind die Anzahl der Badge-Tickets auf die Anzahl der Sitzplätze im freien Spielebereich limitiert.

©BerlinBrettspielConEventGmbH GameNight 2022

Wie funktioniert der Bring & Buy Flohmarkt?

Die Anmeldung als Verkäufer zum Bring & Buy Flohmarkt ist ab sofort möglich. Alle wichtigen Informationen dazu findet ihr hier. Grundsätzlich können alle Besucher der Veranstaltung am Flohmarkt als Verkäufer teilnehmen. Für jedes angemeldete Spiel fällt dabei eine Einstellungsgebühr in Höhe von 0,50 € an und abhängig vom Verkaufspreis eine Provision im Falle eines Verkaufs. In der folgenden PDF findet Ihr alle Informationen von der Anmeldung über den Ablauf bis zur Abrechnung:

Wie Verkaufe Ich Spiele Beim Berlin Brettspiel Con Flohmarkt Pdf

Die Voraussetzung für die Teilnahme ist ein Ticket für die Veranstaltung. Es sind nur private Verkäufer zugelassen, die nicht der Umsatzsteuer unterliegen. Jeder Verkäufer muss eine Anmeldung ausfüllen und bis zum 02.07.2023 ans Flohmarktteam senden. Die Emailadresse findet ihr im Infodokument.

Gibt es auf der Brettspiel Con FOOD & DRINKS?

Im Innenhof und im Hinterhof hinter Halle 8 begrüßen Euch verschiedenen Food-Trucks und versorgen Euch mit leckeren Speisen & Getränken. Während der GameNights gibt es auch eine Bar und einen mobilen Essensstand. Das Mitbringen von eigenen Lebensmitteln ist leider nicht gestattet. Aber das ist wie gesagt auch nicht nötig, denn Euch erwarten Burger mit diversen Dips von Golden Burger, Frozen Yoghurt von Mr. Whippy, Burritos von Burrito Companie u.v.m..

Gibt es einen Hallenplan von der Brettspiel Con?

Ja klar! Eine Übersicht über alle Hallen und Aussteller findet Ihr hier.

Auf einen Blick: Termine : 14.07.-16.07.2023 | Wer schon für 2024 buchen möchte schaut | Wer schon für 2024 buchen möchte schaut hier

Zeiten: Für die Turniere und das Bühnenprogramm findet Ihr

Für dieund dasfindet Ihr hier die Zeiten.

Ort/Adresse : STATION Berlin (am Gleisdreieck), Luckenwalder Str. 4-6, 10963 Berlin | Siehe Karten unten

Preise : alle Preise und Tickets findet Ihr : alle Preise und Tickets findet Ihr hier

Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln :

U-BAHN: Station GLEISDREIECK (1min zu Fuß) oder Station MÖCKERNBRÜCKE (6min zu Fuß)

S-BAHN: Station ANHALTER BAHNHOF (7min zu Fuß) Linien

S1/S2/S25/S26

BUS: Buslinie 248 Station MÖCKERNSTRASSE (8min zu Fuß)

Buslinie M29 Station MENDELSSOHN-BARTHOLDY-PLATZ (5min zu Fuß). Weiter Infos zu S-, U-Bahn und Bus: Buslinie 248 Station MÖCKERNSTRASSE (8min zu Fuß)Buslinie M29 Station MENDELSSOHN-BARTHOLDY-PLATZ (5min zu Fuß). Weiter Infos zu S-, U-Bahn und Bus: www.bvg.de

PKW: Von der Stadtautobahn A100 Richtung Dresden, bis Ausfahrt B96 – Tempelhofer Damm. Links auf Tempelhofer Damm. Geradeaus bis Mehringdamm. Links abbiegen auf Hallesches Ufer. Links abbiegen in Schöneberger Str. und dann in die Luckenwalder Str. einfahren.

Das Gelände der STATION Berlin befindet sich auf der rechten Seite.

Öffentliche Parkplätze findet Ihr direkt vor dem Strandbad im Nordufer.

Fahrradparkplätze sind ausreichend vorhanden.

Seid Ihr bereit für eine Spielewochenende vom Feinsten? Dann bucht zeitnah hier, da der Ticketverkauf schon läuft und der Ansturm schon ordentlich ist! Tickets hier buchen:

Bei Fragen kommt gern auf uns zu. Schreibt entweder eine E-Mail an: ticketshop@berliner-zeitung.de oder ruft unsere Buchungshotline: 030 2327 7500 Mo-Fr: 9-17 Uhr an.

Wir helfen gern!

Euer Team vom Ticketshop der Berliner Zeitung

Adresse: STATION Berlin (am Gleisdreieck), Luckenwalder Str. 4-6, 10963 Berlin

