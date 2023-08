Was kann man in Berlin an 3 Tagen machen? Sie sind 3 Tage zu einem Kurzurlaub in Berlin und suchen noch nach Ideen und Tipps für ihr Programm? Hier unsere Empfehlungen, wie Sie ihre Zeit optimal nutzen können. Dazu erhalten Sie hier auch die Tickets zu den Attraktionen. Bei Fragen rufen Sie uns an unter 030 2327 7500 (Mo-Fr: 9-17 Uhr).

Was kann man in Berlin an 3 Tagen machen?

Tag 1: Entspanntes Ankommen und erste Eindrücke erhalten

Schiffstour - Shoppen - KaDeWe - Bikini Berlin - Musical - Shows - Varieté

Am 1. Tag - den Tag Ihrer Ankunft - empfehlen wir zunächst bei einer entspannten Schiffstour Berlin vom Wasser aus zu entdecken. Schiffstouren durch die Berliner Innenstadt sind nicht nur sehr erholsam, sondern Sie erfahren auch Vieles Wissenswertes über die Hauptstadt, ihre Geschichte und Sehenswürdigkeiten.

Alle Schiffstouren mit Fahrplan und einer Möglichkeit online die Tickets zu buchen, finden Sie hier!

©Imago Publikumsliebling „Brückenfahrt“: Berlin hat mehr Brücken als Venedig! Zählen Sie auf der „Brückenfahrt“ einmal mit, wie viele es sind. Sie werden staunen!

Um die Produktion der Glückshormone nun noch ein wenig anzukurbeln, empfehlen wir nach der Schiffstour eine Shoppingtour. Am einfachsten ist es, zum Kurfürstendamm (Ku'damm) zu fahren und durch das berühmte Kaufhaus KaDeWE zu bummeln. Danach machen Sie noch einen Abstecher zum nahegelegenen Bikini Berlin, um hier - nach einer weiteren Shoppingrunde - bei einem Kaffee im Erdgeschoß durch die große Glasscheibe amüsiert die Affen im anschließenden Zoo zu beobachten.

© Imago Das KaDeWe ist berühmt für sein Luxus-Sortiment und die vorzügliche Feinschmecker-Etage.

Sie mögen Kunst und Fotografie? Dann befinden sich gleich um die Ecke das Museum für Fotografie mit der Helmut Newton Foundation sowie das C/O Museum, das ebenfalls großartige Fotografie-Ausstellungen bietet.

Und am ersten Abend? Da gehen Sie sich natürlich amüsieren! Berlin hat so viel zu bieten, dass einem ganz schwindelig werden kann. Eine gute Auswahl an Musicals, Shows und einfach guter Unterhaltung finden Sie immer aktuell hier:

kuratierten Ticketshop in unserem

nach Tagen sortiert ist unserem Veranstaltungskalender , derist

berühmten Friedrichstadt-Palast mit der neuen Show „ oder Sie besuchen gleich denmit der neuen Show „ FALLING | IN LOVE

Erlebnisrestaurant KNUTSCHFLECK am Alexanderplatz unter dem Fernsehturm - oder nicht weit entfernt die „Varieté-Show mit Bar, ein Karussell, adrette Servierfrolleins und zuckersüße Jungs mit frechen Hosenträgern sowie leckere Cocktails auf erlebnishungrige Gäste! dasamunter dem Fernsehturm - oder nicht weit entfernt die „ Wilde Matilde “. Hier warten in rosa Ambiente einemit Bar, ein Karussell, adrette Servierfrolleins und zuckersüße Jungs mit frechen Hosenträgern sowieauf erlebnishungrige Gäste!

©Friedrichstadt-Palast Die neue Show im Friedrichstadt-Palast FALLING | IN LOVE ist eine blühende Fantasie. Tauchen Sie ein in ein Farbenmeer voller Lebenslust und erleben Sie Berlins strahlendstes Show-Juwel.

Tag 2: Die Mitte von Berlin endecken!

Sightseeing Tour - Geschichte und Kultur in Mitte - Alexanderplatz bis Brandenburger Tour - Abendessen im Prenzlauer Berg oder Savignyplatz

Der zweite Tag Ihres Kurzurlaubs steht unter dem Motto: Berlin entdecken! Eine Möglichkeit ist eine Hop-on Hop-off Stadtrundfahrt mit dem roten Doppeldeckerbus. Die Rundfahrt mit Audioguide führt Sie dabei in 2,5 Stunden an den wichtigsten Highlights von Berlin vorbei, und Sie können an jeder Haltestelle nach Belieben aus- und später wieder einsteigen und weiterfahren. Vergessen Sie Ihren Fotoapparat nicht, denn es gibt wirklich viel abzulichten!

Die Hop-on Bustour gehört auf jeden Fall zu jedem Sightseeing-Programm in Berlin dazu und ist eine effektive Art, in kurzer Zeit die wichtigsten Sehenswürdigkeiten zu entdecken.

Alternativ können Sie sich die Hauptstadt auch bei einer Stadtführung von einem Guide erklären lassen. Hier finden Sie Stadtführungen zu Fuß oder per Fahrrad. Den besten Blick von oben haben Sie wiederum bei einem Flug mit dem Heißluftballon oder einem Rundflug mit dem Helikopter.

Wenn Sie auf eigene Faust Berlin entdecken möchten, dann ist es gut zu wissen, dass Berlin aufgrund seiner Geschichte 2 Zentren hat: eines im Westen der Stadt rund um den Kurfürstendamm und eines im Osten, vom Alexanderplatz bis zum Brandenburger Tor/Regierungsviertel.

Im Ostern der Stadt warten folgende Attraktionen auf Sie: Starten Sie am Alexanderplatz mit der berühmten Weltzeituhr .

Ein paar Meter entfernt befindet sich eines der Wahrzeichen von Berlin: der Berliner Fernsehturm . Von oben haben Sie einen phänomenalen Panoramablick über die Stadt und Sie können im Restaurant Sphere - das sich in mehr als 200 Metern Höhe um die eigene Achse dreht - frühstücken und sich verwöhnen lassen.

Jetzt geht es gen Westen, am Roten Rathaus vorbei, dem Sitz des Regierenden Bürgermeister ...

... und ein paar Meter weiter zum Nikolaiviertel , da wo Berlin entstanden ist.

Folgen Sie jetzt der Spree flussabwärts und passieren Sie das Humboldt Forum (das alte Stadtschloß) und gelangen Sie zum Berliner Dom mit seiner gigantischen Kuppel.

Ein Steinwurf entfernt wartet nun die beeindruckende Museumsinsel, mit dem Alten Museum, dem Neuen Museum, dem Bode-Museum, dem Pergamonmuseum und der Alten Nationalgalerie.

So viel Aktivität macht irgendwann müde und auch hungrig. Hier können Sie im übersichtlichen Nikolaiviertel eines der vielen traditionellen Restaurants mit zünftiger deutscher Küche wählen. Alternativ können Sie zum Hackeschen Markt gehen, wo ebenfalls viele Restaurants sich über Gäste freuen.

Abschließend krönen Sie ihre ‚Entdeckertour‘ mit einem Spaziergang zum Brandenburger Tor. Haben Sie noch Puste, dann gehen Sie hindurch und flanieren Sie weiter rechts durch das Regierungsviertel mit dem Kanzleramt.

Das Ende des 2. Tages empfehlen wir in einem Restaurant im Szenebezirk Prenzlauer Berg ausklingen zu lassen. Zum Beispiel rund um den Kollwitzplatz finden Sie eine Vielzahl von Küchen aus der ganzen Welt. Wer im Westen von Berlin sein Hotel bezogen hat, geht zum Savignyplatz.

Tag 3: Frühstücken, Kunst & Spaß in Berlin Mitte

Frühstücken im „Spreegold“ - Selfies bei Madame Tussauds - Wow! Gallery - Chillen und Abschiedsgetränk an der Spree

Der letzte Tag könnte bei einem Frühstück in einem der Spreegold-Restaurants starten. Wohnen Sie im Westen der Stadt, gehen Sie ins Spreegold City West und kommen Sie aus dem Ostteil, dann wäre das Spreegold Mitte näher.

Heute soll der Spaß im Mittelpunkt stehen und weitere Möglichkeiten für tolle Selfies und Urlaubsfotos!

In Berlin Mitte befinden sich viele private Museen mit interessanten Ausstellungen. Alle empfohlenen Ausstellungen finden Sie hier.

Selfie-Alarm: Albert Einstein ist eine der beliebtesten Wachsfiguren bei Madame Tussauds.

Am Ende Ihres Kurztrips ‚chillen‘ Sie gern wie ein Berliner an der Spree, zum Beispiel am Hackeschen Markt im James-Simon-Park in einem Liegestuhl oder an der ‚Strandbar Mitte‘, beziehungsweise gegenüber vom Hauptbahnhof in der ‚Capital Beach‘.

©Imago Chillen an der Strandbar„ Capital Beach“ mit Blick auf die Spree und den Hauptbahnhof.

Dies sind unsere Top Highlights für Ihren 3-Tage- Kurztrip in Berlin.

Sie haben noch Fragen? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an: ticketshop@berliner-zeitung.de oder rufen Sie unsere Buchungshotline: 030 2327 7500 (Mo-Fr: 9:00-17:00 Uhr) an.

Wir helfen gern!

Ihr Team vom Ticketshop der Berliner Zeitung

