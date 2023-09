Lichterfest 2023 in Berlin: Tickets für die 4-stündige Bustour „Fotosafari“ sowie die Preise und Busstationen und einen Trailer, finden Sie hier. Die Tour hat extra viele Fotostopps für unvergessliche Bilder und Sie erhalten Erklärungen zu den beleuchteten Highlights an der Strecke! Dazu ist eine Berliner Currywurst und ein Softdrink inklusive. Das Festival ist vom 06.10.- 15.10.2023. Buchen Sie direkt online oder rufen Sie uns an unter 030 2327 7500 (Mo-Fr: 9-17 Uhr).

Lichterfest 2023 in Berlin

Im Oktober taucht das Lichterfest 2023 Berlin und seine wichtigsten Sehenswürdigkeiten am Abend wieder in ein buntes Licht und lockt tausende Besucher zu den illuminierten Orten und lässt die Herzen der Foto-Fans höher schlagen. Immer von 19.00 -23:00 Uhr beginnt vom 6.10.-15.10.23 das Lichtspektakel an den unterschiedlichsten Plätzen der Hauptstadt und unsere Bustouren bringen Sie zu allen Highlights!

Zur Auswahl haben Sie 2,5- und 4-stündige Bustouren. Bei den 4-stündigen haben Sie mehr Foto-Stops und ein Getränk plus eine Currywurst dazu und der Start ist am Potsdamer Platz. Die 2-stündigen Stadtrundfahrten starten am Alexanderplatz im Osten oder am Kurfürstendamm im Westen von Berlin.

Bustour „Fotosafari“ zum Lichterfest (4 Stunden)

Die Bustour „Fotosafari“ ist unsere beliebteste Stadtrundfahrt zum „Lichterfest“, denn hier gibt es extra viele und lange Fotostops und ein Softdrink und eine Currywurst inklusive. Dazu sind alle Touren im Roten Doppeldecker moderiert.

Wo und wann startet die Bustour „Fotosafari“ zum Lichterfest?

Die Tour startet 19:00 Uhr am Potsdamer Platz | Gabriele Tergit-Promenade und geht insgesamt 4 Stunden entlang der wichtigsten Wahrzeichen, Gebäuden und Plätzen der Hauptstadt. Genügend Zeit, um Berlin zu entdecken und tolle Fotos zu schießen! Die Busse fahren am Wochenende 7.-8.10.23 und vom 13.-15.10.2023.

Auf einen Blick: Termine: Samstag 07.10.23 | Sonntag 08.10.23 | Freitag 13.10.23 | Samstag 14.10.23 | Sonntag 15.10.23

Abfahrtszeit : 19:00 Uhr

Ort: am Potsdamer Platz | Gabriele Tergit-Promenade (siehe Karte unten)

Dauer: 4 Stunden

Preis: 35,- Euro pro Erwachsener | 25,- Euro pro Kind bis 14 Jahre

Sprachen: Deutsch und Englisch

Special: diese Tour ist mit extra langen Foto-Stopps, sowie einem Softdrink und einer Currywurst inklusive

Buchen können Sie die begehrten und limitierten Tickets hier online und Sie erhalten das Tickets direkt nach der Buchung per E-Mail und können es auf dem Smartphone vorzeigen (ein Ausdruck ist möglich, aber nicht erforderlich).

Diese Tour gibt es auch als Kombitour XL (Bus + Schiff). Alle Informationen dazu finden Sie HIER.

Im Buchungssystem finden Sie eine weitere Stadtrundfahrten zum „Lichterfest“: die 2,5-stündige „LightSeeing Tour by LightLiner ab DomAquarée oder Kurfürstendamm“. Wählen Sie hier also die Bustour „Fotosafari“.

Wenn Sie Fragen oder Wünsche haben, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an: ticketshop@berliner-zeitung.de oder rufen Sie unsere Buchungshotline 030 2327 7500 (Mo-Fr: 9-17 Uhr) an.

Wir helfen gern!

Ihr Team vom Ticketshop

Abfahrtsort: Potsdamer Platz | Gabriele Tergit-Promenade

