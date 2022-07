Berlin Outdoor Aktivitäten für Erwachsene, Kinder, Familien, zu zweit oder Gruppen. Hier erhalten Sie Ideen & Tipps, Informationen und auch die Tickets für die verschiedenen Aktivitäten, wie Ballonfahrten, Fahrradtouren, Fahrten mit dem Hotrod-Mini-Auto oder einer spannenden Schnitzeljagd durch die Hauptstadt u.v.m.. Lassen Sie sich inspieren!

Outdoor Aktivitäten in Berlin:

1. Schnitzeljagd: „Theodors Herausforderung“ - Rätseltour durch Berlin

Eure Aufgabe wird sein, das Ihr als Team Euch auf den Weg macht und von Station zu Station Rätsel löst, indem Ihr die Gegenstände, die Ihr erhalten habt, mit der Umgebung kombiniert. Mithilfe des Tablets wird überprüft, ob Eure Lösungen richtig sind. Nur dann geht es weiter zum nächsten Rätselort.

Auf der Tour entdeckt Ihr bekannte und unbekannte Sehenswürdigkeiten, Stadtviertel und Wahrzeichen von Berlin und untersucht diese mit dem Tablet und weiteren Gadgets nach Hinweisen und Rätseln, die Euch immer tiefer in die immersive Story eintauchen lassen. Weitere Informationen erhaltet Ihr hier:

2. Ballonfahrt: Berlin von oben entdecken mit dem „Weltballon“

Genießen Sie bei dieser Ballonfahrt den Panoramablick über die Stadt! Der Fesselballon nimmt Sie mit in 150 Meter Höhe, wo Sie bei einer Stadtrundfahrt durch die Luft Berliner Highlights wie den Reichstag, das Brandenburger Tor, den Fernsehturm oder die Skyline des Potsdamer Platzes entdecken und fotografieren können. Alle Preise, Termine und Tickets finden Sie hier:

3. HotRod-Tour durch Berlin: die coole Stadtrundfahrt mit den Mini-Autos!

Megaspaß und Adrenalin pur erwarten Dich und Deine Freunde oder Kollegen bei dieser verrückten Stadtrundfahrt mit Guide durch das Zentrum von Berlin. Hol Dir die einsitzigen „motorisierten Seifenkisten“ und mache Berlin unsicher! Und wundere Dich nicht, wenn am Straßenrand immer das gleiche Bild zu sehen ist: offene Münder der Passanten, gezückte Handys, Begeisterung pur! Alle Infos & Zeiten gibt es hier:

4. Fahrradtour: „Berlin Highlights“ - Tour zum Berlin-Kennenlernen.

Diese informative geführte Tour durch Berlin Mitte macht Spaß und hilft Dir, Berlin auf sehr authentische Weise zu entdecken. Du lernst die unterschiedlichsten Orte in verschiedenen Kiezen kennen und erfährst die Geschichten dazu. Alle Information und die Tickets gbt es hier:

5. Schiffstouren durch Berlin oder ins Umland

Wie wäre es mit einer entspannten Schiffstour durch Berlin oder ins Umland? Frische Seeluft, dazu ein leckeres Menü und Getränk und die Seele baumeln lassen? Es gibt Schiffstouren von 1-5 Stunden im Zentrum von Berlin oder im Umland (z.B. am Wannsee, am Müggelsee oder am Tegeler See) und Sie erhalten nebenbei noch Informationen zu den Sehenswürdigkeiten. Ahoi!

6. Hubschrauber-Rundflug über Berlin

Ein Rundflug über Berlins Mitte mit dem Helicopter und dabei alle Sehenswürdigkeiten auf einmal entdecken, erraten und fotografieren! Sie fliegen in 20 Minuten über die komplette Innenstadt mit dem Reichstag, dem Brandenburger Tor, dem Fernsehturm und vielem mehr! Sind Sie bereit? Alle Informationen und die Tickets gibt es hier:

7. Bustour: Hop-on Hop-off Stadtrundfahrt mit dem Bus durch Berlin

Eine City Sightseeing Tour mit dem Hop-on Hop-off Bus ist immer ein guter Weg, Berlin und seine Sehenswürdigkeiten schnell und bequem zu entdecken.





