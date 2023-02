Tickets für Hélène Grimaud (Klavier) und Konstantin Krimmel (Bariton) im Berliner Dom am Mittwoch, den 15. Februar 2023 um 19 Uhr und weitere Informationen zu den Konzerten und Veranstaltungen im Berliner Dom erhalten Sie auf dieser Seite.

Berliner Dom: Konzerte und Veranstaltungen 2023

Am Mittwoch, den 15. Februar 2023 um 19 Uhr gibt es ein wunderbares Highlight im Berliner Dom: In Kooperation mit der Deutsche Grammophon GmbH erleben Sie Hélène Grimaud (Klavier) und Konstantin Krimmel (Bariton) mit ihren „Stillen Liedern“.

Seit ihrer ersten Begegnung mit den „Silent Songs“ von Valentin Silvestrov vor fast 20 Jahren hat diese Musik Hélène Grimaud nicht mehr losgelassen. In ihren Programmen finden sich immer wieder Werke des ukrainischen Komponisten, und lange hat sie nach einem Partner für die „Stillen Lieder“ gesucht, den sie nun zu ihrer großen Freude in dem sensationellen jungen Bariton Konstantin Krimmel gefunden hat. Mit dem Konzert im Berliner Dom stellen die beiden Musiker ihr im Jahr 2022 aufgenommenes Album exklusiv in Berlin vor.

Zur Einstimmung hier ein Trailer mit einer früheren Aufname:

Auf einen Blick: Termine: Mittwoch, 15.02.2023

Zeiten: 19:00 Uhr

Ort: Berliner Dom, Am Lustgarten, 10178 BERLIN

Preise: ab 42,75 EUR

Weitere Konzerte im Berliner Dom:

Samstag, den 1. April 2023: Homilius: Markuspassion

Vor rund 250 Jahren schuf der Dresdner Kreuzkantor Gottfried August Homilius mit seiner „Markuspassion“ ein so großangelegtes wie farbenreiches Werk, das die Berliner Domkantorei kurz vor dem Osterfest neu zum Klingen bringt. Kunstvolle und empfindsame Arien, expressive Chorsätze und galante Orchesterklänge erwecken den biblischen Passionsbericht mit großer Ausdruckskraft zum Leben. In ihrer Dramatik knüpft Homilius’ Musik an die großen Werke des Barock an, findet im gleichzeitigen Bestreben um Einfachheit aber eine ganz eigene, empfindsame Tonsprache.



Eine Überraschung hält dabei mit seinem ungewohnt freudigen Ton der Schlusschoral der Passion bereit, der dieserart bereits vom Osterfest kündet. Neben den großen Passionen seines Vorgängers Johann Sebastian Bach ist Homilius’ Markuspassion gleichsam ein Geheimtipp: Zwar zeugt eine kaum überschaubare Menge an Kompositionen von Homilius’ Schaffenskraft, weshalb er seinen Zeitgenossen als „größter Kirchencomponist“ galt. Doch nach seinem Tod geriet Homilius bald in Vergessenheit – jahrhundertelang schlummerte sein umfangreiches Werk einen Dornröschenschlaf. Erst in jüngster Zeit setzte eine Homilius-Renaissance ein. An der Wiederentdeckung dieser im Wortsinn großartigen Musik beteiligt sich die Berliner Domkantorei unter Leitung von Adrian Büttemeier, begleitet vom Barockorchester Aris & Aulis.

Auf einen Blick: Termine: Samstag, 1. April 2023

Zeiten: 18:00 Uhr

Ort: Berliner Dom, Am Lustgarten, 10178 BERLIN

Preise: ab 21,45 EUR

Diese Seite wird ständig aktualisiert und mit neuen Empfehlungen versehen. Schauen Sie gern auch unter dem folgenden Link nach weiteren Konzerten im Berliner Dom:

