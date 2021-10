Was könnte festlicher sein, als das neue Jahr in der Berliner Philharmonie mit einer Aufführung von Beethovens Neunter Symphonie und ihrem Schlusschor „Ode an die Freude“ zu begrüßen! Und welcher Ort wäre besser geeignet, um dieses spektakuläre Werk zu hören, als die weltberühmte Philharmonie Berlin.

Die 9. Sinfonie, eine Bekräftigung von Schönheit und Optimismus, eine Musik gewordene Lebensbejahung, entstand, als Beethoven bereits fast vollständig taub war. Sein ganzes Leben hatte er von der Vertonung der Schiller-Ode an die Freude geträumt, denn er wünschte sich sehnlich Frieden und Einigkeit in der Welt.

Dirigent: Stanley Dodds / Sopran: Katharina Richter / Alt: Christiane Oertel / Tenor: Hans Beatus Straub / Bass: Jörg Gottschick

Mögen Sie viel Freude an diesem Jahresstart haben. Bestellen Sie noch heute Ihr Ticket!

Auf einen Blick: Termine: 01.01.2022

Zeiten: 17 Uhr

Ort: Philharmonie Berlin, GROSSER SAAL, Herbert-von-Karajan-Straße 1, BERLIN

Preise: ab 48,10 EUR

