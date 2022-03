Was könnte erhebender sein, als bei einem Besuch in Berlin eimal die berühmte Berliner Philharmonie zu besuchen und bei einer Aufführung das futuristische Gebäude, den sagenhaften Klang und Musiker auf Weltniveau zu erleben. In unserem Buchungssystem gibt es Tickets für die unterschiedlichsten Konzerte, die meist schnell ausverkauft sind.

Auf einen Blick: Termine: 01.01.2022 – 15.05.2022

Zeiten: die unterschiedlichen Zeiten sehen Sie im Buchungssystem

Ort: Philharmonie Berlin, Herbert-von-Karajan-Straße 1, BERLIN

Preise: ab 48,10 EUR

