Der Beste Poetry Slam der Welt 2022 im Strandbad Weißensee lädt im Juli ein. Die Tickets und Informationen erhaltet Ihr hier!

Der Beste Poetry Slam der Welt 2022

Was gibt es Schöneres, als an einem lauen Sommerabend im Juli im urigen Strandbad Weißensee die Füße in den Sand zu stecken, ein leckeres Getränk in der Hand und den besten Poetry Slammer*innen des Landes zu lauschen, welche auf einer schwimmenden Bühne auf dem Wasser mit Ihren Texten und Vorträgen um die Gunst des Publikums ringen ...

Was Ihr erleben werdet, ist das Finale der letzten und besten 6 Teilnehmer*innen und nur Eine*r kann Deutschlands ... werden, also hier: den „goldenen Schwan“ gewinnen.

Die Slam-Master*innen: 🏆 David Friedrich (amtierender deutschsprachiger Meister)

🏆 Sebastian 23 (Deutschsprachiger Meister)

🏆 Lisa Christ (Schweizer Meisterin U20)

🏆 Team Interrobang (Deutschsprachiger Meister Team)

🏆 Lucia Lucia (Hamburger Meisterin)

🏆 Mona Harry (Schleswig-Holsteinsche Meisterin)

Neben dem "Dichter*innenwettstreit" gibt es Musik der mexikanische Mariachi Band und von DJ Ernesto Linares (Bunga & Bunga) und moderierte wird das Ganze von Wolf Hogekamp & Julian Heun.

Und ein Funfact noch: Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt!

Auf einen Blick: Wann: Freitag, 08.07.2022 und Samstag, 09.07.2022

Uhrzeit: 19:30 Uhr

Wo: Strandbad Wannsee, Berliner Allee 155, 13088 BERLIN

Preise: 24,83 Euro

Ein erster Eindruck, was Dich erwartet hier im Video. Mobil bitte HIER anschauen.

Gönn Dir diese coole literatische Schlacht der Titan*innen und hole Dir und Deinen Freund*innen rechtzeitig die Tickets hier:

Ticket HIER kaufen.

Wenn Ihr Fragen oder Wünsche habt, dann schreibt uns eine E-Mail an: ticketshop@berliner-zeitung.de

Euer Team vom Ticketshop der Berliner Zeitung

Strandbad Weißensee - Karte:

Wir wünschen einen tollen Juli 2022 in Berlin!

