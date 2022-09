Tickets für das wunderbare Musical „Die Bettwurst“ von Rosa von Praunheim in der Bar jeder Vernunft erhalten Sie hier! Dazu alle Informationen und den Trailer zur Show.

Die Bettwurst - Das Musical!

Gleich vorneweg, das Musical ist wunderbar! Rosa von Praunheim formuliert das etwas anders: „Das Stück ist säuisch, schweinisch, ordinär, obszön, und ich würde sagen, es ist ein Kinderstück.“

Das Musical ist eine Hommage an den vor 52 Jahren gedrehten Film von Rosa von Praunheim. Das freizügige Musical spießt spaßig in zweimal etwa 40 Minuten die einst spießige Kritik an dem Trashfilm auf, der angeblich den guten Geschmack verletze und unbedarfte Leute vorführe.

Der Film

Im etwa 80-minütigen, 1970 in Kiel gedrehten Film, der für Fans Kult ist, erleben die bunt gekleidete und schrill sprechende Sekretärin Luzi und der jüngere Dietmar ein klischiertes kleinbürgerliches Liebesglück. Gemeinsam arbeiten sie im Kleingarten und Haushalt oder gehen zum Tanztee. Zu Weihnachten schenkt Luzi (die 2000 gestorbene Luzi Kryn, eine Tante von Rosa von Praunheim) ihrem jungen Liebhaber eine Nackenrolle. Die nennt er übertrieben glücklich „Bettwurst“. Am Ende wird Dietmar von seiner kriminellen Vergangenheit eingeholt und es gibt eine ziemlich miese Mordszene am Ostseestrand.

Der Film war Rosa von Praunheims Durchbruch. Als das ZDF ihn am 2. Februar 1971 ausstrahlte, waren TV-Zuschauer schockiert. Fünf Monate später wurde Schwulenaktivist von Praunheim noch mehr Bürgerschreck, als er das wegweisende Werk „Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt“ bei der Berlinale zeigte.

Die Handlung

Es ist natürlich nicht der komplette Film, den wir jetzt in der Bar jeder Vernunft sehen, sondern die Struktur der Handlung verknüpfen mit 20 Songs, die Variationen der Handlung sind.

Die Handlung ist kurz erzählt: Tante Luzi lernt im Hafen in Kiel den Dietmar Kracht kennen, einen arbeitslosen Stricher aus Berlin. Sie gehen ins Tanzcafé, er hilft ihr im Garten und im Haushalt und sie verlieben sich, was in der mittlerweile zum Kult gewordenen Liebesszene gipfelt. Und zu Weihnachten schenkt Luzi ihm die berühmte Bettwurst ...

Einen ersten Eindruck der Show erhalten Sie im folgenden Trailer. Mobil bitte HIER schauen.

Auf einen Blick: Termine: 16.09.2022 – 02.10.2022

Zeit: immer 20 Uhr , außer Sonntag, da ab 19 Uhr

Ort: Bar jeder Vernunft, Schaperstr. 24, 10719 BERLIN

Preise: ab 41,75 Eur

