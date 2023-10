Tickets für das kultige Musical „I'm a soulman – A Tribute to The Blues Brothers“ nur vom 03.11.2023 – 26.11.2023 im Estrel Showtheater in Berlin sowie weitere Informationen zur Show finden Sie hier. Tauchen Sie ein in den kultigen Sound der Rhythm-and-Blues-Band und erleben Sie eine fantastische Party! Buchen Sie zeitnah online hier oder rufen Sie uns an unter 030 2327 7500 (Mo-Fr: 9-17 Uhr).

Das Musical „I'm a soulman – A Tribute to The Blues Brothers“

Mit schwarzen Anzügen, schwarzen Hüten und schwarzen Sonnenbrillen sind Chris und Geoff Dahl unterwegs in Gottes Mission. In Anlehnung an den Kultfilm „The Blues Brothers“ präsentieren die beiden Hauptdarsteller eine rasante Show mit sämtlichen Hits wie "Everybody Needs Somebody“ oder "Sweet Home Chicago“, Comedy-Einlagen und viel Action. Begleitet wird das explosive Duo von einer Live-Band und brillanten Tänzerinnen, zudem dürfen wie im Film die Gastauftritte von weiteren Soul- und Blues-Musikern nicht fehlen. Hier möchte man nur noch aufspringen und die Hüften schwingen!

Die Blues Brothers Show von Chris und Geoff Dahl ist mehr als nur eine musikalische Darbietung. Sie ist eine Hommage an die zeitlose Faszination des Blues und des Soul, eine Explosion aus Musik, Humor und Entertainment, die das Publikum auf eine mitreißende Reise durch die Welt dieser Musikrichtungen mitnimmt. Wer diese Show erlebt, wird sich inmitten des mitreißenden Rhythmus und der unwiderstehlichen Melodien fühlen, ganz so, als wären die Blues Brothers höchstpersönlich auferstanden, um die Bühne zu rocken.

Zur Einstimmung ein Ausschnitt aus dem legendären Film:

Und hier die Blues Brothers-Doppelgänger auf der Bühne begleitet von einer Live-Band und brillanten Tänzerinnen:

Auf einen Blick: Termine: 03.11.2023 – 26.11.2023

Zeiten: immer Donnerstag - Samstag: 20 Uhr | Sonntag: 17 Uhr

Ort: Estrel Showtheater, Sonnenallee 225, 12057 BERLIN

Gönnen Sie sich eine Abwechslung vom Alltag und erleben Sie diese heiße Party im Estrel! Bestellen Sie noch heute Ihr Ticket für dieses Kult-Erlebnis der Extraklasse!

Wenn Sie Fragen oder Wünsche haben, dann schreiben Sie eine E-Mail an: ticketshop@berliner-zeitung.de oder rufen Sie unsere Buchungshotline: 030 2327 7500 (Mo-Fr: 9-17 Uhr) an.

Wir helfen gern!

Ihr Team vom Ticketshop

Karte vom Veranstaltungsort: Estrel Showtheater, Sonnenallee 225, 12057 BERLIN

