Tickets für eine Führung durch das BMW Motorradwerk Berlin Spandau sowie die Preise, Zeiten und Informationen zur Werksbesichtigung finden Sie hier.

Das BMW Motorradwerk Berlin

Sie lieben BMW Motorräder und möchten mal live bei der Produktion dabei sein oder haben Fragen bzw. sind einfach Fan? Dann laden wir Sie zu einer Werksführung durch das BMW Werk in Berlin Spandau ein, wo Sie alle Fragen loswerden können und viel Wissenswertes rund um die Premium-Motorräder erfahren.

Was schätzen Sie zum Beispiel, wie lange die Herstellung eines Bikes dauert? Achtung: 2 Stunden! Hätten Sie das gedacht? Und aus wie vielen Teilen besteht ein Bike? Finden Sie es heraus!

Schon seit 1969 produziert BMW in der Hauptstadt seine Motorräder und über 2.200 Mitarbeiter stellen täglich bis zu 800 Bikes her! Mit viel Erfahrung und Innovationsgeist wird hier im Leitwerk in modernster Umgebung die Produktion und Entwicklung konsequent vorangetrieben.

Und so soll das Superbike am Ende ausschauen. Den Weg dorthin erleben Sie bei der Führung.

Die Werksbesichtigung

Erleben Sie bei einer Werksführung in 90 Minuten die Produktion der BMW Superbikes, wobei nicht nur die Motorräder, sondern auch ihre Produktion spektakulär ist.

Sie lernen das neue Logistik-Zentrum kennen, das weltweit zu den modernsten der Branche gehört und Sie können sich auf die Montagehalle freuen, in der die Motorräder live zusammengebaut werden. Dazu erfahren Sie mehr über die Elektromobilität von morgen.

Einen ersten Eindruck aus dem Werk erhalten Sie im folgenden Trailer:

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Auf einen Blick: Termine: siehe Buchungssystem („Ticket-Kaufen“-Button drücken)

Zeiten: siehe Buchungssystem („Ticket-Kaufen“-Button drücken)

Dauer: 1:30 Stunden

Ort: Am Juliusturm 14-38 , 13599 Berlin, Deutschland (siehe Karten unten)

Sprachen: Die Führung findet in deutscher Sprache statt.

Kleidung: Eine Teilnahme an der Tour ist nur mit geschlossenem Schuhwerk möglich.

Preise:

Erwachsene: 11,90 €

Ermäßigt: 9,00 € - Kinder, Schüler (zwischen 14 und 18 Jahren), Auszubildende, Studierende, Schwerbehinderte, Erwerbslose, Rentnerinnen und Rentner sowie BMW Mitarbeitende erhalten einen ermäßigten Eintritt. Bitte halten Sie einen gültigen Ausweis bereit.

Kinder unter 14 Jahren können aus Sicherheitsgründen nicht an Werkführungen teilnehmen.

Haben wir Sie neugierig gemacht? Dann buchen Sie hier Ihre Führung und tauchen Sie ein in die Welt der BMW Superbikes! Die begehrten Tickets gibt es hier:

Wenn Sie Fragen oder Wünsche haben, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an: ticketshop@berliner-zeitung.de oder rufen unsere Buchungshotline: 030 2327 7500 (Mo-Fr: 9:00-17:00 Uhr) an. Außerhalb der Zeiten sprechen Sie bitte auf den Anrufbeantworter und wir melden uns dann.

Wir helfen gern!

Ihr Team vom Ticketshop der Berliner Zeitung

Veranstaltungsort: Am Juliusturm 14-38, 13599 Berlin, Deutschland

Das könnte Ihnen auch gefallen: