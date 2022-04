Firmenfeier, Betriebsausflug oder Teamevent in Berlin und Sie suchen noch Ideen? Mieten Sie doch ein Schiff für Ihren Firmenevent, denn auf dem Wasser ist es entspannt und mit einem leckeren Catering und den passenden Getränken plus Musik wird jede Party garantiert ein Erfolg!

Linienfahrt - oder lieber ein Schiff für Sie exclusiv?

Wenn Sie Berlin und seine wichtigsten Sehenswürdigkeiten entdecken möchten, dann bieten sich unsere Lineinfahrten am Besten an. Es gibt Schiffstouren von 1-5 Stunden, in der Innenstadt oder im Umland und immer gibt es Informationen zu den Sehenswürdigkeiten aus dem Lautsprecher oder Audioguide dazu.

Beliebte Schiffstouren als Linienfahrten:

Charterschiffe und Bootsverleih:

Sie möchten lieber ein Schiff nur für sich allein? Dann haben wir hier eine schöne Auswahl für Sie: vom modernen Solarschiff bis zum gemütlichen Boot mit viel Charme & Flair. Sie können bestimmen, wie lange Sie fahren, ob Sie ein Catering wünschen und evtl. auch einen DJ oder einen Beamer dazubuchen wollen. Stellen Sie einfach eine Anfrage mit Ihren Wünschen und Sie erhalten zeitnah ein unverbindliches Angebot.

Die "Stralau" - mit Platz für bis zu 100 Plätze

Lieben Sie es großzügig, offen und modern und gleichzeitig gemütlich und mit Flair? Dann ist unser Partyboot "Stralau" mit seinem hochwertigen Teakholz und den hellen, lederbezogenen Möbeln genau das Richtige!

©SK Teilansicht vom Innenraum mit 80 Sitzplätze und flexibler Nutzung.

Das Solarboot „Hermine“ -mit Platz für bis zu 140 Plätzen

Das Solarboot „Hermine“ im modernen Yacht-Design ist umweltfreundlich und barrierefrei - und bietet Innen und Außen insgesamt bis 140 Personen Platz. Dazu gleiten Sie durch den solar-elektrischem Antrieb leise und ohne störende Motorengeräusche über die Spree.

©SCL Umweltfreundlich, modern und mit viel Platz ...

Solarschiff „Solon“ ein - Partyboot in Berlin für bis zu 30 Personen

Der Solarkatamaran „Solon“ im modernen Yacht-Design ist umweltfreundlich, barrierefrei - und bietet bis 30 Personen Platz. Dazu fahren Sie mit Solarenergie und das in einem exklusivem Ambiente und einen Cateringservice gibt es auch!

©SWW Der moderne und exklusive Salon mit Blick nach vorn zum Kapitän

©SWW Der hintere Bereich zum Relaxen oder um ein Buffet aufzubauen

Die „Möwe“ - unser charmantes Solonschiff für 35 Personen

Die „Möwe“ hat viel Flair und ist durch sein modulares System vielseitig einsetzbar. Das Salonschiff aus den 20er Jahren - liebevoll restauriert - strahlt mit seiner hölzernen Ausstattung Gemütlichkeit und Behaglichkeit aus.

Im Innenbereich gibt es einen voll ausgestatteten Tresen mit Zapfanlage, der Sie mit kühlen Getränken versorgt. Die Bestuhlung ist dazu flexibel und passt sich Ihren Wünschen an. Es sind Bestuhlungsvarianten in Form einer Tafel oder mit Einzeltischen zu 4 und 6 Personen möglich.

©SK Innenraum mit 30 Sitzplätze und Bar

Catering: Buffet und Getränke

Wünschen Sie zu Ihrer Party ein Catering, dann organisieren wir das selbtsverständlich gern für Sie mit. Von deftig bis vegetarisch, vom Picknick-Korb über Fingerfood, Raclett bis Sushi - alles ist möglich: Sprechen Sie uns an!

©SK Fingerfood und edle Dekoration.

Alle Boote und Schiff finden Sie HIER.

Wenn Sie noch weitere Fragen oder Wünsche haben, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an: ticketshop@berliner-zeitung.de oder rufen Sie unsere Buchungshotline: 030 2327 7500 (9-15 Uhr) an.

Wir würden uns freuen, Ihnen bei Ihrere Firmenfeier auf dem Wasser behilflich zu sein.

Ahoi!

Ihr Team vom Ticketshop

