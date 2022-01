Mieten Sie für einen besonderen Event auch ein besonderes Boot! Für eine Stadtrundfahrt auf einem Schiff durch Berlin oder das Umland ist unser Solarkatamaran „Hermine“ genau der Richtige, denn Sie fahren mit Solarenergie und das in exklusivem Ambiente!

Solar-Schiff „Hermine“

Das Solarboot „Hermine“ im modernen Yacht-Design ist umweltfreundlich und barrierefrei und bietet bis 140 Personen Platz. Dazu gleiten Sie durch den solar-elektrischem Antrieb leise und ohne störende Motorengeräusche über die Spree.

©SCL Außenbereich mit Sonnenstühlen

Weitere Highlights eine Musikanlage und Präsentationstechnik sind vorhanden und mietbar

ein DJ kann dazu gebucht werden

kostenloses WLAN

mehrere Unisex-Toiletten, die auch barrierefrei sind

große Panoramafenster, die man öffnen kann

der Innenbereich hat Platz für 70 Personen und der Raum ist flexibel nach Ihren Wünschen einrichtbar, beheizbar und hat eine Bar

der Außenbereich hat eine weitere Bar und es können weitere 70 Personen mitfeiern

eine Tanzfläche ist innen und außen möglich

©SCL Der Innebereich kann ganz nach Ihren Wünschen flexibel mit Tischen, Stehtischen oder als Tanzfläche eingerichtet werden kann.

Der Hafen

Die Anlegestelle der "Hermine" ist in der Nähe der Oberbaumbrücke hinter dem nhow Hotel. Die Adresse ist: Stralauer Allee 3, 10245 Berlin. Von hier aus können Sie entweder in die Innenstadt fahren - oder ins Umland zum Müggelsee. Unten ist eine Karte zur Orientierung.

Preisbeispiele, Fahrtdauer und Startzeiten z.B. bei einer 3-stündigen Charterfahrt kostet das Schiff inklusive Crew (Kapitän und Servicekraft) 2.375 EUR brutto - und bei 2 Stunden sind es 2.050 EUR brutto. Alle Preise finden Sie, wenn Sie unten auf den „Jetzt buchen“-Button klicken .

die Startzeiten sind täglich von 9:00- 23:00 Uhr

die Fahrtdauer ist von 2 -7 Stunden

Zeitraum: 01.04.2022 - 22.12.2022

Catering: Buffet und Getränke

Wünschen Sie zu Ihrer Party ein Catering, dann organsieren wir das gern und auf Wunsch auch ökologisch, regional und noch wichtiger: Lecker!

Aktuell wird ein neues Catering für 2022 erarbeitet. Zur Orientierung anbei die Catering-und Getränkekarte von 2021:

Catering Schiff Hermine 2021 Pdf

Getraenkekarte Schiff Hermine 2021 Pdf

Wenn Sie Fragen oder Wünsche haben, dann rufen Sie uns in der Zeit von 9-15 Uhr unter der Telefonnummer: 030-2327 6162 an - oder schreiben Sie uns eine E-Mail an: ticketshop@berliner-zeitung.de.

Wir helfen Ihnen gern weiter.

Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, dann sichern Sie sich Ihren Termin im nächsten Schritt unter "Jetzt hier buchen".

Ihr Team vom Ticketshop

Jetzt hier buchen.

