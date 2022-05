Bootsverleih Berlin: Mieten Sie ein besonderes Boot für einen besonderen Event! Ob Firmenfeier, Hochzeit oder private Feier, ob durch Berlin oder ins Umland, unser Solarschiff "Orca" ist flexibel nutzbar und hat Platz für bis zu 200 Personen. Und umweltfreundlich ist es auch!

Das Solarschiff „Orca“

Das Solarschiff „Orca“ verbindet exclusives Design und neueste Technologie zu einem einzigartigen Komforterlebnis! An Bord gibt es keine Lärm, keine Vibration und keine Abgase, sondern nur das wunderbare Gefühl auf dem Wasser zu sein und die Zeit genießen zu können.

Vielfältig einsetzbar, wandelbar und flexibel

Das Schiff hat Platz für bis zu 200 Personen und eine Grundfläche von 160 qm im Innenbereich und 200 qm auf der Dachterasse, die bei Regen überdachbar ist und im Winter beheizbar. Anwendungsmöglichkeiten sind von einer Konferenz über ein Gala-Dinner für Ihre Jubiläumsfeier oder ein schwimmender Festsaal als Hochzeitslocation. Egal ob Seminar, Tagung, Konferenz, Besprechung oder Hochzeit, Jubiläum oder Geburtstagsfeier – bei uns bekommen Sie den Raum, den Sie benötigen!

Vor Ort besichtigen

Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich das Schiff zeigen. Planen Sie vor Ort und sagen Sie uns Ihre Wünsche. Wir kümmern uns um alles und Sie lernen uns kennen und haben so das gute Gefühl, das Sie in guten Händen sind.

©SF GmbH Bestuhlungsvariante für Konferenzen ...

©SF GmbH Eine weitere Variante für eine Bestuhlung ...

Folgende Highlights können Sie erwarten: eine Dachterrasse mit Liegestühlen und Hängematten, bei Regen überdacht

ein DJ kann gebucht werden

eine Tanzfläche ist innen und außen möglich

atmosphärisches LED-Raumlicht und Disco-Beleuchtung

kostenloses WLAN

flexible Innenraumteilung und flexible Bestuhlung

Beamer, Tonanlage, Flipchart

WC, Klimaanlage, Fußbodenheizung

Dolmetscherkabinen sind möglich

Das Schiff ist barrierefrei und die Türen sind breit. Im Schiff gibt es eine geräumige Toilette mit Haltegriffen und einen Alarmknopf. Der Zugang zum Schiff ist nicht barrierefrei. Zur näheren Information und Abstimmung kontaktieren Sie uns bitte.

©SF GmbH Die Dachterasse kann am Abend wunderbar zu einer romantischen Lounge umgestaltet werden ...

©SF GmbH Auch eine Tanzfläche für ausgelassene Parties ist möglich. Den DJ besorgen wir natürlich auf Wunsch auch!

©SF GmbH Eine festliche geschmückte Tafel für Firmenfeiern oder Hochzeiten im Innenbereich ...

Ein Preisbeispiel

Bei einer 3-stündigen Charterfahrt ab Anlegestelle Heimathafen Alt-Moabit 91 kostet das Schiff inklusive Schiffsführer 2.690 Euro netto.

Der Hafen

Der Heimathafen ist relativ zentral in Berlin Mitte an der Spree in Moabit: Die Adresse ist: Alt-Moabit 91, 10559 Berlin. Von hier aus können Sie entweder durch die Berliner Innenstadt fahren - oder ins Umland. Unten ist eine Karte zur Orientierung.

Das Catering

Wünschen Sie zu Ihrer Party ein Catering, dann organisieren wir das selbtsverständlich gern für Sie und auf Wunsch auch ökologisch, regional und noch wichtiger: Lecker! Ob Fingerfood, Soulfood, Barbecue, Mehr-Gänge-Menüs oder klassisch und rustikal auf Berliner Art, auch hier zählen nur Ihre Wünsche!

Fühlen Sie sich eingeladen, willkommen und wie bei sich zuhause. Wir würden uns freuen, Sie an Bord begrüßen zu dürfen!

Wenn Ihnen das Solarschiff „Orca“ gefällt, dann stellen Sie gern eine Anfrage mit Ihren Kontaktdaten (Name, Telefon/E-Mail), Tag der Tour, der Dauer und sonstigen Wünschen. Wir senden Ihnen zeitnah ein unverbindliches Angebot zu.

Ahoi!

Ihr Team vom Ticketshop

Anfrage stellen.

Wenn Sie vor Ihre Anfrage noch Fragen oder Wünsche haben, können Sie auch unsere Buchungshotline: 030 2327 7500 (9-15 Uhr) anrufen.

Heimathafen/Anlegestelle: Alt-Moabit 91, 10559 Berlin

Das könnte Ihnen auch gefallen: