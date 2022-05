Botanische Nacht Berlin 2022 Berlin: Informationen und Tickets für diesen wunderbaren Event am Freitag 15.07.2022 und Samstag 16.07.2022 im Botanischen Garten gibt es hier!

Botanische Nacht - „Das Wunder von Botania“

Motto der diesjährigen „Botanischen Nacht“ ist „Das Wunder von Botania“. Strömen Sie herbei und lassen Sie sich verzaubern, wenn in den Abendstunden das Sonnenlicht langsam verschwindet und die Lichter in Botania beginnen zu leuchten. Nun eröffnet sich ein Wunderland, bestehend aus Welten wie der „Garten der Weisheit“, „Quell der Verführung“, „Spiegelpalast“, „Dunkelwald“, „Hain der Hoffnung“ und vielen mehr. Hier begegnen Ihnen magische Fabelwesen am Boden oder in der Luft, geheimnisvolle Mönche, Feen, Ritter und viele weitere Bewohner von Botania, die zusammen mit den fantasievoll illuminierten Orten einladen, den Alltag zu vergessen, zu träumen, die besondere Natur im Botanischen Garten neu zu entdecken - und natürlich: tolle Fotos zu schießen!

Die verschiedenen Welten: Wald der Freude

Hain der Hoffnung

Spiegelpalast

Garten der Weisheit

Quell der Verführung

Idyll der Illusion

Wirbelnde Wiesen

Die stummen Berge

Dunkelwald

Funkeltal

Einen ersten Einblick erhalten Sie hier. Mobil bitte HIER schauen:

Anreise mit dem Öffentlichen Nahverkehr (empfohlen): Vom U/S-Bhf. „Rathaus Steglitz“ (U9, S1): mit Bus X 83 (→ Königin-Luise-Str.) bis „Königin-Luise-Platz/Botanischer Garten“ ( = direkter Stop schräg gegenüber vom Garteneingang an der Königin-Luise-Straße und Botanischen Museum)

Vom U/S-Bhf. „Rathaus Steglitz“ (U9, S1): mit Bus M 48 (→ Zehlendorf) bis „Unter den Eichen/Botanischer Garten” ( = direkter Stop vor dem Garteneingang Unter den Eichen)

Vom S-Bhf. „Botanischer Garten“ (S1): und dann ca. 10 Minuten Fußweg ( = bis zum Garteneingang Unter den Eichen)

Vom U-Bhf. „Dahlem Dorf“ (U3): mit Bus X 83 (→ Lichtenrade) bis „Königin-Luise-Platz/Botanischer Garten“ ( = direkter Stop vor dem Botanischen Museum und Garteneingang an der Königin-Luise-Straße)

Vom U-Bhf. „Breitenbachplatz“ (U3): mit Bus 101 (→ Zehlendorf) bis „Königin-Luise-Platz/Botanischer Garten“ ( = direkter Stop schräg gegenüber vom Garteneingang an der Königin-Luise-Straße und Botanischen Museum)

Neben den Parkmöglichkeiten des öffentlichen Straßenlandes gibt es keine zusätzlichen Parkflächen.

Auf einen Blick: Termin: Freitag 15.07.2022 und Samstag 16.07.2022

Zeit: Einlass: 17:00 Uhr | Programmbeginn 18:00 Uhr

Preis: 39,50 EUR

Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr erhalten freien Eintritt .

Begleitpersonen von Schwerbehinderten (mit Ausweiseintrag B) erhalten freien Eintritt .

Ort: Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin, Königin-Luise-Straße 6-8 14195 Berlin (siehe Karte unten) Bitte nutzen Sie folgende Eingänge: Altensteinstraße | Königin-Luise Straße | Willdenowstraße | Der Eingang „Unter den Eichen“ ist geschlossen!

Es ist keine Abendkasse vorgesehen. Wir bitten alle Besucher:innen ihre Tickets im Vorfeld online zu buchen.

Lassen Sie sich dieses Highlight nicht entgehen und erleben Sie eine Sommernacht voller Zauber, Fantasie und der Magie der Natur! Die begehrten Tickets gibt es hier:

Tickets HIER buchen.

Wenn Sie eine Frage oder Wünsche haben, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an: ticketshop@berliner-zeitung.de.

Wir helfen gern weiter!

Ihr Team vom Ticketshop

