Britzer Gartennacht 2022: Informationen und Tickets für diesen wunderbaren Event am Samstag, 30. Juli 2022 im Britzer Garten gibt es hier!

Britzer Gartennacht - eine magische Sommernacht mit Fabelwesen, illuminierten Zauberwelten, Musik und Artistik in einmaliger Natur

Erleben Sie eine einmalige Sommernacht im Britzer Garten und lassen Sie sich verzaubern! Wenn die Sonne untergeht, erwacht eine geheimnsivolle Welt aus bisher unbekannten Orten mit Wesen aus einer anderen Zeit, die über den großen See in unserer Welt gekommen sind. Auf dem See, am Ufer und im Garten warten die Fabelgestalten auf Sie, um eine einmalige Nacht mit Ihnen zu verbringen. Um sich in dieser Welt zu orientieren, stehen Ihnen ein Kompass, der Leuchtturm und eine Karte zur Verfügung. Das Abenteuer kann beginnen!

Entdecken Sie den Zauberbach, der durch das Land der Riesen fließt und sich bis hin zum Drachennest im Norden erstreckt. Immer dabei erklingt Musik. Erleben Sie künstlerische Darbietungen und märchenhafte Lichtspiele - und ja, nehmen Sie Ihren Fotoapparat mit, denn es gibt viel zu bestaunen und abzulichten!

Natürlich gibt es noch viel mehr, aber das wird hier noch nicht verraten!

Auf einen Blick: Termin: Samstag, 30. Juli 2022

Zeit: Einlass: 17:00 Uhr | Programmbeginn 18:00 Uhr

Preis: ab 35,10 EUR

Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr erhalten freien Eintritt .

Begleitpersonen von Schwerbehinderten (mit Ausweiseintrag B) erhalten freien Eintritt .

Ort: Britzer Garten, Sangerhauser Weg 1, 12349 Berlin (siehe Karte unten)

Parkplätze: gibt es in geringer Zahl an folgenden Eingängen: Mohriner Allee (Mohriner Allee 152 in 12347 Berlin) | Sangerhauser Weg / Tauernallee (Sangerhauser Weg 12 in 12347 Berlin) | In der Nähe des Eingangs Sangerhauser Weg stehen zwei Busstellplätze zur Verfügung.

Tickets: Es ist keine Abendkasse vorgesehen. Wir bitten alle Besucher:innen ihre Tickets im Vorfeld online zu buchen.

Lassen Sie sich dieses Highlight nicht entgehen und erleben Sie eine Sommernacht voller Zauber, Fantasie und der Magie der Natur! Die begehrten Tickets gibt es hier:

Tickets HIER buchen.

Wenn Sie eine Frage oder Wünsche haben, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an: ticketshop@berliner-zeitung.de.

Wir helfen gern weiter!

Ihr Team vom Ticketshop

