Tickets für „CABARET- Das Berlin-Musical“ im TIPI AM KANZLERAMT für Juli-September hier bei uns im Ticketshop. Dazu alle Infos und zwei Trailer.

„CABARET- Das Berlin-Musical“

Das Musical ist wunderbar! Timing, Sexappeal, unglaublich schöner Gesang und eine tolle Story! Also: Welcome! Bienvenue! Kommen Sie ins TIPI, vergessen Sie den Alltag und begeben Sie sich auf eine Reise in das verruchte Berlin der frühen 30er Jahre.

Das Original stammt aus dem Jahr 1966, wo CABARET in New York Premiere feierte. Insgesamt wurde die amerikanische Musical-Version damals mit elf Tonys ausgezeichnet, darunter auch in der Königsdisziplin „Bestes Musical“.

In der späteren Verfilmung 1972 gelang dann Liza Minnelli zu Weltruhm und der Film erhielt acht Oscars.

Die Geschichte von „CABARET- Das Berlin-Musical“

Die viel gefeierte CABARET-Inszenierung des Regisseurs und Madonna-Choreographen Vincent Paterson im TIPI spielt in den frühen 30er Jahren in Berlin, wo das vergnügungssüchtige Nachtclubgirl Sally nur einen Wunsch hat: berühmt zu werden!

So singt Sie Abend für Abend ihr weltberühmtes „Life is a Cabaret“ im Nachtclub „Kit Kat Klub“, ein Ort für Sehnsüchte aller Art, wo man die Utopie der erotischen und politischen Freiheit für einen Augenblick leben kann.

Alles, was in dieser Stadt passiert, die Lust, die Sehnsucht, die Liebe, das Leid, die Gefahr – das ist alles im Stück enthalten“ Schauspieler Oliver Urbanski

Einen Eindruck bekommen Sie im folgenden Trailer. Mobil HIER zu sehen.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Was die Schauspieler über das Musical denken hier. Mobil HIER zu sehen.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Auf einen Blick: Termine: 24.07.2022 – 25.09.2022

Zeit: 20 Uhr . Einlass und Restauration beginnen anderthalb Stunden vor Showbeginn, also 18:30 Uhr.

Ort: TIPI AM KANZLERAMT, Große Querallee, 10557 BERLIN

Preise: ab 38,75 EUR

Lassen Sie sich diesen wunderbaren Event nicht entgehen und erleben Sie einen berauschenden Sommerabend im TIPI voller Show, Gesang, leckeren Menüs und kühlen Getränken! Die begehrten Tickets gibt es hier:

Tickets HIER kaufen.

Wenn Sie Fragen oder Wünsche haben, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an: ticketshop@berliner-zeitung.de.

Wir helfen Ihnen gern weiter.

Ihr Team vom Ticketshop

Das könnte Ihnen auch gefallen: