Egal ob Sie Valentinstag, Ihren Hochzeitstag oder Ihr erstes Date feiern möchten, ein Candle Light Dinner in Berlin ist für jedes verliebte Pärchen ein Highlight.

Französisches Flair im Herzen Berlins

Der Ort für Ihren unvergesslichen Abend ist das französische Restaurant Ganymed im Herzen von Berlin an der Friedrichstrasse direkt an der Spree. Hier erwarten Sie französische Köstlichkeiten auf höchstem kulinarischen Niveau bei stimmungsvollen Kerzenlicht und einem gemütlichen Ambiente, so dass Sie die Zweisamkeit genießen können.

© Berlin Erlebnisse Verbringen Sie den Abend an einem romantisch eingedeckten Tisch mit einem meisterhaft zusammengestellten Menü.

Für Ihr unvergessliches Candle Light Dinner hat das Ganymed zwei spezielle Menüs zusammengestellt. Das 3 Gänge-Menü besteht aus einer Vorspeise, einem Hauptgang sowie einem Dessert. Beim Vier-Gänge-Menü gibt es eine weitere Vorspeise sowie Weinbegleitung, die perfekt auf das Essen abgestimmt ist. Ihnen steht eine Auswahl an Fleisch, Fisch und vegetarischen Gerichten zur Verfügung. Bei dieser köstlich kulinarischen Liebeserklärung bleiben garantiert keine Wünsche offen.

Die Menüs

3-Gänge-Menü

1. Gang:

Ziegenkäse im Brikteig, rosa gebratenes Rostbeaf an Tomatenmarmelade und Kapernäpfeln - oder: Tomaten - Paprika Suppe an Kräuter-Pesto



2. Gang:

Gegrillte Maispoulardenbrust an getrüffeltem Kartoffelpüree und sautierten Austernpilzen Thymian-Jus - oder: Gegrilltes Fjord Lachsfilet an Risotto Provencial und Buerre Blanc*



3. Gang:

Créme-Brulée mit Bourbon-Vanillie



*Optional ist auch eine vegetarische/vegane Variante möglich.



1 Glas Prosecco oder ähnlicher Aperitif nach Hauswahl ist inklusive.



Hinweis: Alle weiteren Getränke werden separat berechnet.

4-Gänge-Menü mit Weinbegleitung



1. Gang:

Ziegenkäse im Brikteig, rosa gebratenes Rostbeaf an Tomatenmarmelade und Kapernäpfeln



2. Gang:

Tomaten - Paprika Suppe an Kräuter-Pesto

3. Gang:

Gegrillte Maispoulardenbrust an getrüffeltem Kartoffelpüree und sautierten Austernpilzen Thymian-Jus - oder: Gegrilltes Fjord Lachsfilet an Risotto Provencial und Buerre Blanc*



4. Gang:

Créme-Brulée mit Bourbon-Vanillie



*Optional ist auch eine vegetarische/vegane Variante möglich.



Wein oder alkoholfreie Getränke nach Wahl des Hauses sind inklusive.

Bitte beachten Sie, dass im Restaurant laut aktuellen Informationen die 2G Regel greift.

Der Erlebnisgutschein „Candle Light Dinner für Zwei“ eignet sich hervorragend als Geschenk zur Verlobung, zur Hochzeit, zum Jahrestag oder einfach so. Machen Sie Ihrem Partner ein besonderes Geschenk mit diesem exklusiven Candle-Light-Dinner und buchen Sie noch heute Ihren Erlebnisgutschein!

Auf einen Blick: Termine: 16.10.2021 - 24.11.2021

Zeit: 19 Uhr, Gesamtdauer zwischen 1 ½ und 3 Stunden

Ort: Ganymed Brasserie, Schiffbauerdamm 5, 10117 BERLIN

Preise: Sie erwerben einen Erlebnisgutschein für 101,00 EUR pro Person

Wenn Sie Fragen oder Wünsche haben, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an: ticketshop@berliner-zeitung.de. Wir helfen Ihnen gern weiter.

Ihr Team vom Ticketshop