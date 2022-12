Tickets für das neue Cold War Museum in Berlin Mitte Unter den Linden sowie die Preise, Öffnungszeiten und alle Informationen zur Ausstellung finden Sie hier.

Das Cold War Museum in Berlin

Nahe dem Brandenburger Tor - der ehemaligen Grenze zwischen Ost und West - präsentiert das neue Cold War Museum mitten auf dem berühmten Boulevard Unter den Linden 14 auf mehr als 1.600 Quadratmetern die Geschichte des Kalten Krieges.

Als der „Kalte Krieg“ wird der Konflikt zwischen den Westmächten unter Führung der USA - und dem sogenannten Ostblock unter Führung der Sowjetunion bezeichnet, den diese von 1947 bis 1989 mit nahezu allen Mitteln austrugen.

Folgende Inhalte werden präsentiert: Die Blockbildung nach dem Zweiten Weltkrieg

Der Eiserne Vorhang

Die nukleare Bedrohung und das Wettrüsten

Die Kuba-Krise: Die Welt am Abgrund

Geheimdienste und Geheimaktionen

Wettlauf im All

Kampf der Systeme im Sport

Berlin: Hauptstadt des Kalten Krieges

Das Museum ist dabei auf dem neuesten Stand, was die Präsentation angeht, und präsentiert mit modernsten interaktiven und virtuellen Anwendungen den Ost-West-Konflikt neu, anschaulich und spannend.

Die Ausstellung

Zu Beginn der Ausstellung wartet ein symbolischer Eiserner Vorhang – spektakulär durchlöchert mit den Porträts der Politiker, die im Kalten Krieg aktiv waren: Harry S. Truman, Josef Stalin, Winston Churchill, Nikita Chruschtschow, Michail Gorbatschow und Helmut Kohl.

Über den Köpfen der Besucher schwebt eine original Dvina S-75-Rakete, die in den 1950er Jahren von der Sowjetunion entwickelt wurde und bis heute eines der meist genutzten Flugabwehrsysteme weltweit ist. Mit einer Dvina S-75 wurde am 1. Mai 1960 ein US-amerikanisches Spionageflugzeug vom Typ U- 2 über der Sowjetunion abgeschossen. Der Pilot Francis Gary Powers überlebte, wurde gefangen genommen und später auf der „Bridge of Spies“, der Glienicker Brücke, ausgetauscht.

Weiterhin bekommen Sie einen Nachbau der „Fat-Man“-Atombombe zu sehen, die am 9. August 1945 über der japanischen Stadt Nagasaki niederging. Es folgt ein Nachbau des sowjetischen Satelliten Sputnik 1 und der echte Steuerknüppel aus der Apollo-Rakete, die bei der Apollo-Sojus-Mission im Juli 1975 im Einsatz war. Damals schüttelten ein Amerikaner und ein Russe im All einander die Hände. Ein historischer Augenblick, der beide Länder für einen Wimpernschlag der Geschichte näher brachte.

Zu bestaunen ist auch das Original „rote Telefon“, das den fragilen Frieden zwischen Ost und West sicherte und die „Fackel“ der Olympischen Spiele 1972 in München, wie die Raumanzüge aus Ost und West.

Neben den Exponaten erleben die Besucher an zahlreichen Monitoren zeitgenössisches Dokumentarfilmmaterial, Fotos, Animationen und Zeitzeugenvideos und Sie können mit dem Smartphone sich durch das Haus navigieren. Über einen QR-Code kann der Audioguide aktiviert werden.

Der „Sprung“ in die Freiheit mit VR-Brille

Einen der Höhepunkte der Ausstellung können Sie virtuell durch eine VR-Brille erleben: Der Sprung des DDR-Polizisten Conrad Schumann am 15. August 1961 in die Freiheit. Festgehalten für die Ewigkeit durch den Fotografen Peter Leibing. Die Virtual Reality Installation zeigt Schumanns Sprung über den Stacheldraht aus drei unterschiedlichen Perspektiven.

©ColdWarMuseum Raumanzug von John Glenn (NASA/Replik)

©ColdWarMuseum Informationen gibt es per VR-Brille ...

©ColdWarMuseum ... oder an interaktiven Bildschirmen.

Die Anreise U-Bahn: Station „Unter den Linden“ (Linie: U5, U6)

S-Bahn: Station Friedrichstraße (Linie: S1, S2, S5, S7, S25, S75)

Bus: Haltestelle „Unter den Linden/Friedrichstraße“ (Linie: 100, 147, 245, 300, N6)

Auto: Folge der Ausschilderung „Berlin Zentrum/Mitte.“ Innerhalb von Berlin führt Dich die Beschilderung „Berlin/Brandenburger Tor“ bzw. „Reichstag“ zum Ziel. Die Adresse ist: Unter den Linden 14, 10117 Berlin. Parkhäuser in der Umgebung sind in der Behrenstraße/Westin Grand Hotel oder Behrenstraße/Glinkastraße.

Hier der Trailer zur Ausstellung:

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Auf einen Blick: Termine: 24.11.2022 – 31.12.2022 | 2023 wird zeitnah freigegeben

Einlass: Montag - Sonntag von 10 - 19 Uhr | 20 Uhr schließt das Museum

Dauer: Sie können das Museum innerhalb des gebuchten Zeitfenster betreten. Die Aufenthaltsdauer ist innerhalb der Öffnungszeiten nicht begrenzt.

Ort: Unter den Linden 14, 10117 Berlin (siehe Karte unten)

Tickets: Es gibt 2 verschiedeme Tickets:

1. Ticket „Timeslot“ :

Standard: 16 EUR

Ermäßigt (Schüler & Studenten): 12 EUR

2. Ticket „Timeslot + Der Sprung“ : Dieses Ticket beinhaltet zusätzlich das VR-Erlebnis DER SPRUNG - eine 360° Virtual-Reality-Installation

Standart: 20 EUR

Ermäßigt (Schüler & Studenten): 16 EUR

Erlebe die spannende Geschichte des Kalten Krieges nocheinmal, virtuell und interaktiv - und buche noch heute Dein Ticket für dieses unvergessliche Erlebnis!

Ticket HIER buchen.

Wenn Sie Fragen oder Wünsche haben, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an: ticketshop@berliner-zeitung.de oder rufen Sie unsere Buchungshotline: 030 2327 7500 (Mo-Fr: 9-15 Uhr) an.

Wir helfen gern weiter.

Ihr Team vom Ticketshop

Karte: Cold War Museum, Unter den Linden 74, 10117 Berlin

Das könnte Ihnen auch gefallen:

# Ausstellungen in Berlin 2023