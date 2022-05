Freitag 27. Mai 16:00 Uhr: Live am Nachmittag: Iris Gavric & Matthias Renger aka "Couple Of". Bekannt geworden ist das Comedy-Duo Iris Gavric und Matthias Renger durch seine gemeinsamen TikToks. Mit PR-Beratungen, ungewöhnlichen Tierfakten oder lustigen ASMR-Streitigkeiten entertainen sie Hunderttausende täglich. Auf Wunsch der Community entstand im Juni 2021 der Podcast „Couple Of“. Seitdem erscheint jeden Samstag eine neue Folge, in der Iris und Matthias über jeweils ein Thema sprechen – immer mit dem Fokus auf Kommunikation. Was diesen Podcast so besonders macht? Er verbindet Comedy mit echtem Tiefgang, regt immer gleichermaßen zum Denken und zum Lachen an, und das vor allem authentisch. - Tickets notwendig