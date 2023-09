Für die immersive Ausstellung „Dali Surreal“ in Berlin Neukölln im Neukölln Speicher neben dem Estrel Congress Center erhalten Sie hier die Tickets und erfahren alles über die Öffnungszeiten, Anfahrt und Preise. Die Ausstellung findet vom 18.10.2023 - 04.02.2024 statt und buchen können Sie online direkt hier oder unter der Telefonnummer 030 2327 7500 Mo-Fr: 9-17 Uhr.

Die Multimediashow: „Dali Surreal - Das immersive Ausstellungserlebnis"

Gleich vorweg, die immersive Ausstellung „Dali Surreal“ ist wunderbar und sie ist unser Top-Event im Herbst/Winter 2023. Sie erleben eine berauschende surreale Show, die Sie komplett - dank digitaler Technik - in die Welt des berühmten Künstlers Salvador Dali eintauchen lässt. Seien Sie dabei, wenn unglaubliche Animationen und Projektionen der Kunstwerke des spanischen Künstlers in Verbindung mit Musik, akustischen Effekten, Hologrammen, virtueller Realität und künstlicher Intelligenz zu einem Gesamterlebnis der Extraklasse verschmelzen.

Was bedeutet „immersiv“?

„Immersiv“ beschreibt den Effekt, bei dem der Betrachter in eine multimediale Illusion aus Bild und Ton eintaucht und diese als absolut real empfindet. Durch ein 3D-Mapping-Projektionssystem können Inhalte wie Bilder, Videos, Grafiken, Animationen auf dreidimensionale Objekte projiziert werden, sodass eine einzigartige Atmosphäre entsteht und Dali und sein Werk lebendig und spürbar wird.

Der Künstler Salvadore Dali

Salvador Dalí war einer der berühmtesten und einflussreichsten Künstler des 20. Jahrhunderts und ist für Kunstwerke in der Kunstrichtung des Surrealismus bekannt. Er war Maler, Schriftsteller, Bildhauer und Bühnenbildner und eines seiner bekanntesten Werke ist „Die Beständigkeit der Erinnerung“, ein Ölbild, welches drei zerfließende Uhren zeigt.

©Imago Sein Größenwahn kannte keine Grenzen. Salvador Dalí zählt zu den populärsten Künstlern der Welt, bekannt geworden durch seinen dekadenten Lebensstil, seinen Schnurrbart, seine provokativen Attitüden und seine bizarren, surrealistischen Gemälde.

Worum geht es bei der immersiven Ausstellung „Dali Surreal“?

Sie erleben ein berauschendes Multimedia-Spektakel für die Augen und Ohren, wie sie es noch nie gesehen haben! Die Gemälde werden dabei durch Projektionen an den Wänden zum Leben erweckt und nehmen uns mit auf eine Reise in das Dali-Universum, wo wir die Denkweise des großen Malers nähergebracht bekommen. Die Realitäten verschieben sich und wir werden Teil der surrealen Dali-Welt.

Neben den Projektionen an den Wänden können Besucher zusätzlich mit einer VR-Brille noch tiefer in das Leben und Werk von Dali eintauchen. In der virtuellen Welt erfahren Sie insbesondere etwas zu den Inspirationsquellen hinter den Kunstwerken. Dazu geht die Präsentation auch auf das berühmten Gemälde „Die Beständigkeit der Erinnerung“ ein.

Dali-Ticket kaufen.

Wo ist die Ausstellung „Dali Surreal“?

Die Ausstellung „Dali Surreal“ findet im Neukölln Speicher im Bezirk Neukölln im Süden Berlins statt. Der Ort liegt direkt neben dem bekannten Estrel Hotel bzw. Estrel Congress Center und ist ungefähr 800 Meter oder fünf Minuten zu Fuß vom S-Bahnhof „Sonnenallee“ entfernt.

Wie kommt man zur Ausstellung „Dali Surreal"?

Der Neukölln Speicher ist dank der idealen Verkehrsanbindung schnell und einfach zu erreichen, egal ob mit dem Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln.

S-Bahn: Den S-Bahnhof „Sonnenallee“ erreichen Sie mit der S41 und S42 und dann sind es noch 800 Meter oder drei Minuten zu Fuß.

Dazu halten verschieden Busse in der Nähe. Hier der Routenplaner der BVG.

Auto: Die Auffahrt zur Autobahn liegt nur 1,5 Kilometer entfernt und zum Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) sind es 13 Kilometer.

Parkplätze: Im Estrel-Hotel direkt neben dem Neukölln Speicher.

Einen ersten Eindruck erhalten Sie hier. Mobil hier.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Auf einen Blick: Termine: 18.10.2023 – 04.02.2024 | immer Dienstag - Sonntag

Öffnungszeiten:

Dienstag, Mittwoch, Sonntag & Feiertage: 10.00 - 18.00 Uhr | Donnerstag, Freitag, Samstag: 10:00 - 20 Uhr

Montags geschlossen!

Letzter Einlass: 1 Stunde vor Ausstellungsende

Dauer: planen Sie 1-1,5 Stunden ein, die Verweildauer ist unbegrenzt

Sprachen : Die Texte sind in deutscher und englischer Sprache

Ort: Neukölln Speicher in Berlin (neben dem Estrel Congress Center), Ziegrastraße 1, 12057 Berlin | weiter unten ist eine Karte

Die Ausstellung ist rollstuhlgerecht

Zeitfenster-Tickets: Um die Besucherströme optimal lenken zu können, ist die Buchung eines Zeitfensters erforderlich. Mit dem Zeitfenster-Ticket ist der Zugang zur Ausstellung innerhalb des gebuchten Timeslots möglich, die Verweildauer ist dabei zeitlich unbegrenzt.

Preise: „Zeitfenster“-Tickets: Hinweis : Dienstag - Freitag ist es der Preis etwas günstiger!

Erwachsene : 22 EUR (Di-Fr) | 24 EUR (Sa/So + Feiertage)

Studenten und Ermäßigungsberechtigte (SeniorInnen (65+), SchülerInnen, Auszubildende, Studierende (bis 27 Jahre), Rollstuhlfahrer und Menschen mit Einschränkungen: 16 EUR (Di-Fr) | 18 EUR (Sa/So + Feiertage) | Bei eingetragener Begleitperson hat diese freien Eintritt und erhält ein Ticket vor Ort.

Kinder & Jugendliche (7 bis einschl. 15 Jahre): 13 EUR (Di-Fr) | 15 EUR (Sa/So + Feiertage)

Kinder unter 7 Jahre haben freien Eintritt

Familien (2 Erw. + 2 Kinder oder 1 Erw. + 3 Kinder): 54 EUR (Di-Fr) | 60 EUR (Sa/So + Feiertage)



Gruppen ab 10 Personen:

Erwachsene : 20 EUR (Di-Fr) | 22 EUR (Sa/So + Feiertage)

Studenten und Ermäßigungsberechtigte (SeniorInnen (65+), SchülerInnen, Auszubildende, Studierende (bis 27 Jahre), Rollstuhlfahrer und Menschen mit Einschränkungen): 14 EUR (Di-Fr) | 16 EUR (Sa/So + Feiertage)

Kinder & Jugendliche (7 bis einschl. 15 Jahre): 11 EUR (Di-Fr) | 1 3 EUR (Sa/So + Feiertage)

Schulklassen Sonderpreis: 10 EUR (nur Di-Fr!)

Preise: „Flex“-Tickets: „Flex“-Tickets sind für einen beliebigen Tag im gebuchten Monat und nicht an ein „Zeitfenster“ gebunden. Das heißt Sie gehen ohne Vorreservierung oder Uhrzeitbindung zur Ausstellung und die Verweildauer ist zeitlich unbegrenzt. Das Kontingent ist begrenzt.

Erwachsene : 3 0 EUR

Studenten und Ermäßigungsberechtigte (wie oben): 2 4 EUR

Kinder & Jugendliche (7 bis einschl. 15 Jahre): 21 EUR

Gutscheine gibt es keine

Wichtig! Bitte Tickets vorab online kaufen! Es sind Zeitfenstertickets, die garantieren, das Sie in die Ausstellung kommen! Es werden immer nur pro Zeitfenster eine gewisse Anzahl Besucher:innen eingelassen, damit es für alle bequem und angenehm ist.

Erleben Sie die wunderbare surreale Welt von Salvadore Dali und buchen Sie noch heute Ihr Dali-Ticket für dieses einmalige Kunst-Event der Extraklasse!

Wenn Sie Fragen oder Wünsche haben, dann schreiben Sie eine E-Mail an: ticketshop@berliner-zeitung.de oder rufen unsere Buchungshotline: 030 2327 7500 (Mo-Fr: 9:00-17:00 Uhr) an. Außerhalb der Zeiten sprechen Sie bitte auf den AB und wir melden uns zeitnah.

Wir helfen gern!

Ihr Team vom Ticketshop der Berliner Zeitung

Karte/Map: Neukölln Speicher, Ziegrastraße 1, 12057 Berlin

Das könnte Ihnen auch gefallen:

# Ausstellungen in Berlin 2023 # AusstellungeninBerlin