Tickets für die Depeche Mode „Memento Mori World Tour 2023“ für Berlin am 7.7. und 9.7.2023 und auch alle anderen Konzerte gibt es ab sofort hier! Schnell sein lohnt sich und immer wieder versuchen, bis es klappt. Viel Glück!

Depeche Mode - Memento Mori World Tour 2023

Depeche Mode kündigen für 2023 nicht nur ein neues Album, sondern auch eine Reihe neuer Live-Konzerte an! Im Frühsommer 2023 startet die große Memento Mori Tour in Europa. Zwischen Mai und Juli 2023 sind insgesamt sechs Depeche Mode Konzerte in Deutschland geplant: Leipzig, Düsseldorf, München, Frankfurt und Berlin dürfen sich über die Live-Rückkehr der Band freuen.

Memento Mori World Tour 2023

Im Sommer 2023 folgt die Rückkehr von Depeche Mode auf die Live-Bühnen der Welt - erstmals ist die Band als Duo zu sehen, nachdem Gründungsmitglied und Keyboarder Andy Fletcher im Frühjahr 2022 überraschend verstorben ist.



Das neue Depeche Mode Album „Memento Mori“ erscheint ebenfalls pünktlich zur Tour im Frühjahr 2023. Die Band befindet sich derzeit noch im Studio, um an den neuen Songs zu feilen.

Depeche Mode „Memento Mori - World Tour 2023“: First Sounds. Mobil hier.

Die Geschichte von DM

Ab 1980 trat die Band unter ihrem heutigen Namen auf, der von einem französischen Modemagazin inspiriert ist. Entdeckt wurde die Gruppe in diesem Jahr als Vorband von Fat Gadget. Noch im selben Jahr begannen die ersten Plattenaufnahmen. Die ersten Singles und Alben trafen den Nerv der Zeit – mit unbeschwertem und tanzbaren Synthesizer-Pop schafften sie es gleich zu Beginn in die britischen Top Ten.



Ein stilistischer Wandel kündigte sich 1982 mit dem Album „A Broken Frame“ an, bei welchem sich Martin Gore als Haupt-Songwriter durchsetzte. Gores Texte thematisieren Sex, Politik und Religion, und kommen deutlich düsterer daher. Von da an zeichnete sich Depeche Mode durch schwermütigen Elektropop aus, bis heute ein maßgebliches Erkennungsmerkmal.

Ab 1987 kamen mit der LP „Music for the Masses“ weitere musikalische Neuerungen hinzu: die Songs zeichneten sich zunehmend durch mehr Gitarrenriffs und einen deutlichen Einfluss von Minimal Music aus. Es folgte der bisherige Höhepunkt ihrer Karriere mit einer Tour, die 101 Konzerte umfasste. Depeche Mode avancierte damit als erste Synthie-Gruppe zum Stadion Act.



In den folgenden Jahren erschien mit „Enjoy the Silence“ der erfolgreichste Hit der Band, der Teil des legendären Albums „Violator“ war. 1995 kam es zu einer existenziellen Krise der Gruppe, weshalb nur drei Bandmitglieder bestehen blieben. Entgegen aller Erwartungen machten Dave Gahan, Martin Gore und Andrew Fletcher weiter – bis heute.

2009 erschien „Sounds Of The Universe“, das die Singles „Wrong“, „Peace“ und „Fragile Tension“ hervorbrachte und von der Kritik gefeiert wurde. 2013 veröffentlichten Depeche Mode das Album „Delta Machine“, das mit Songs wie „Heaven“, „Soothe My Soul“ und „Should Be Higher“ als das düsterste Album seit „Violator“ gilt.

Im Frühjahr 2017 erschien das jüngste Depeche Mode Album „Spirit“, das direkt auf Platz 1 der Albumcharts in Deutschland, Österreich und der Schweiz schoss und sich viele Wochen in den Top 100 hielt. Anschließend waren Depeche Mode auf „Global Spirit Tour“, wo Dave Gahan und seine Kollegen von Ende Mai bis Anfang Juli 2017 in Deutschland unterwegs waren. Nach dem World Tour Abschluss mit zwei Shows in der Berliner Waldbühne im Juli 2018 wurde es etwas ruhiger um die Band. Im Frühjahr folgte für Band und Fans die furchtbare Nachricht, dass Keyboarder Andy Fletcher überraschend verstarb.

Der Trailer zur Tour 2023. Mobil bitte hier schauen:

Auf einen Blick: Termine: Freitag, 07.07.2023 | 19:00 Uhr + Sonntag, 09.07.2023 | 19:00 Uhr

Ort: Olympiastadion in Berlin

Preis: Die Ticketpreise sind noch nicht bekannt

Lasst Euch diesen Kracher nicht entgehen und erlebt DM live! All I wanted

All I needed!

Die begehrten Tickets gibt es hier:

Depeche Mode Tickets HIER kaufen.

Wenn Ihr eine Frage oder Wünsche habt, dann schreibt eine E-Mail an: ticketshop@berliner-zeitung.de.

Wir helfen gern weiter!

Euer Team vom Ticketshop

