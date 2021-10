Berlin - Mitten im pulsierenden Stadtzentrum Berlins trifft sich die Welt im glamourösen Flair der Goldenen 20er Jahre! Nachtgestalten, Burlesque-Tänzer, skurrile Akrobaten, Bewegungspoeten in luftiger Höhe und betörende Melodien - spätestens jetzt taucht man vollends ein in einen einzigartigen Kosmos voller skurriler Figuren, die bildstark und rasant ein überbordendes Spektakel entfachen. Sie erleben hochkarätige Akrobatik mit rasanter Live-Musik, die Sie in eine Welt entführt, die bevölkert ist von Artisten, Tänzern und Transvestiten.

Doch nicht nur die Bühne, sondern das gesamte Ambiente des Hauses verwandelt sich formvollendet in ein perfektes Etablissement des sündigen Jahrzehnts. Die Show lässt somit jene Epoche wieder auferstehen, in der die Menschen so süchtig nach Unterhaltung waren, wie sie es heute ist.

Der Clou: Parkett Reihe 1 - „Holzklasse“

Eigens für diese Show hat der Wintergarten ein nostalgisches Konzept wiederbelebt -kultiges Ambiente in der sogenannten Holzklasse für das „einfache Volk“. In diesem Falle für alle Abenteuerlustigen, die Spaß nicht nur verstehen - sondern auch haben wollen! Hier pulsiert das wahre Leben - fast wie in Zilles Milieu. „Es sind noch Gäste da“ ruft der Conférencier kurz vor der Show und lässt das Volk am Leben der Künstler teilhaben und zeigt ihnen kurz deren Garderoben und platziert sie dann unmittelbar vor der Bühne. In den ersten Reihen ist unbändige Stimmung, hier „steppt der Bär“!

Natürlich ist dieses herrlich verrückte Spektakel auch ein kulinarisches Erlebnis. Wie stets im Wintergarten kredenzt die Gastronomie des Hauses auf höchstem Niveau allerlei edle Speisen, die dem Thema angemessen sind.

Lassen Sie sich verführen und bestellen Sie noch heute Ihr Ticket für einen unvergesslichen Abend der Extraklasse!

Auf einen Blick: Termine: 06.10.2021 - 13.02.2022

Zeiten: die unterschiedlichen Zeiten finden Sie im Buchungssystem

Ort: Wintergarten Varieté, Potsdamer Straße 96, 10785 Berlin

Preise: ab 44,85 EUR

