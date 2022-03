Die Ausstellung „Die großen Meister der Renaissance“ in der Parochialkirche in Berlin ist einmalig! Hier versammeln sich 60 der größten Meisterwerke der Kunstgeschichte an einem Ort. Von der berühmten "Mona Lisa" von Leonardo da Vinci, über „Das letzte Abendmahl“ von Michelangelo bis zu Botticellis „Die Geburt der Venus“.

Es sind nicht die Originale, das wäre unmöglich, aber täuschend ähnliche Reproduktionen! Dafür müssen Sie dann auch nicht nach Florenz, Venedig, Mailand, Rom oder Paris, um die berühmten Werke dieser großen Meister der Renaissance zu sehen, sondern nur bis zum Alexanderplatz!

Kunst als nachhaltig emotionales Erlebnis

Eine Besonderheit der Ausstellung ist, das sie nicht in einem traditionellen Museum, sondern in der beeindruckenden Parochialkirche in Berlin Mitte stattfindet, so dass die Besucher ganz ohne Berührungsängste in die aufregende Kunstwelt der großen Altmeister eintauchen können. Die Ausstellungsmacher hatten dabei das Ziel, die Präsentation der Meisterwerke leicht verständlich und zum echten Genuss für jedermann zu machen.

Die „Mona Lisa“ - das berühmteste Lächeln der Welt

Einer der Stars der Ausstellung ist die „Mona Lisa“ von Leonardo da Vinci, das als bekannteste Ölgemälde der Welt gilt. Der Louvre in Paris zählt jedes Jahr etwa 10 Millionen Besucher wegen der berühmten Dame mit dem geheimnisvollen Lächeln, über das viel spekuliert wird. Ihr Gesichtsausdruck wird häufig als rätselhaft oder nicht greifbar beschrieben. Während man das Original in Paris nur nach langer Wartezeit aus mehreren Metern Entfernung und hinter dickem Panzerglas besichtigen kann, ist es mit seinen 77 auf 63 Zentimetern in „Die großen Meister der Renaissance“ hautnah aus nächster Nähe zu betrachten.

In der Ausstellung wird auch Da Vincis mythenumranktes „Letztes Abendmahl“ gezeigt, ebenfalls in Originalgröße – rund neun Meter breit und vier Meter hoch - oder die 5,17 Meter hohe Nachbildung von Michelangelos David-Skulptur - oder das Fresko die „Erschaffung Adams“ aus der Sixtinischen Kapelle in Rom! Es gibt also wirklich viel zu sehen, zu staunen und zu erleben auf dieser Reise in die Renaissance.

Freuen Sie sich also auf diese einzigartige Inszenierung der bekanntesten und auch wertvollsten Gemälde und Wandfresken der Geschichte und bestellen Sie noch heute Ihr Ticket für dieses einmalige Kunst-Event der Extraklasse!

Auf einen Blick: Termine: 11.03.2022 – 07.08.2022 - immer Dienstag - Sonntag

Sonderöffnungstage: 18.04.2022 (Ostermontag) und 06.06.2022 (Pfingstmontag)

Zeiten: Einlass ist von 10-17 Uhr , immer halbstündlich

Ort: Parochialkirche, Kloster Str. 77, 10179 Berlin (Nähe Alexanderplatz / U-Bahn Klosterstrasse, Linie U2), siehe Karte unten

Preise:

Normalpreis Erwachsene: Di-Fr: 17,50 € - Sa/So + Feiertage: 19,50 €

Ermäßigung: Ermäßigung nur gegen Vorlage eines gültigen Ausweises: SeniorInnen (65+), SchülerInnen, Auszubildende und Studierende (bis 27 Jahre), FsJ/FÖJ sowie Rollstuhlfahrer und Menschen mit Einschränkungen : Di-Fr: 14,50 € - Sa/So + Feiertage: 16,50 €

Die Ausstellung ist rollstuhlgerecht. Bei eingetragener Begleitperson hat diese freien Eintritt in die Ausstellung. Das Ticket für die Begleitperson muss an der Tageskasse gelöst werden und kann nicht über VVK oder Internet bezogen werden.

Kinder und Jugendliche (7-15 Jahre): Di-Fr: 9 € - Sa/So + Feiertage: 11 €

Familienticket: Das Familienticket gilt für maximal 4 Personen (2 Erw. + 2 Kinder oder 1 Erw. + 3 Kinder). Es können selbstverständlich auch die Großeltern mit den Enkeln, die Tante mit den Nichten und Neffen von dem Familienticket Gebrauch machen. Für jede weitere Person muss ein entsprechendes Einzelticket gelöst werden.: Di-Fr: 39 € - Sa/So + Feiertage: 45 €

Schulklassen (Preis pro Person): Di-Fr: 6 €

Audio-Guide: eine kurzweilige und informative Hörführung via Audio-Guide ist im Preis enthalten, also kostenlos.

Hinweis: Zu Ihrer Sicherheit gilt die 3-Regel mit Maske.

PS: Buchen Sie bitte rechtzeitig im Voraus, da aktuell gerade die Wochenenden schnell ausgebucht sind.

