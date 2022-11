Eisstockschießen in Berlin zu Weihnachten 2022: Die Bahnen sind an der Friedrichstrasse oder am Hauptbahnhof und eignen sich für die Weihnachtsfeier mit den Kollegen (#Teamgeist) oder privat für Gruppen bis 12 Personen pro Bahn. Es gibt jeweils 3 Bahnen und auf Wunsch auch Glühwein und weitere Higlights dazu.

Eisstockschießen in Berlin 2022

Ideal für Ihre Firmenweihnachstfeier und um den Teamgeist zu stärken, bieten wir jedes Jahr im November, Dezember und Januar unseren Klassiker Eisstockschießen an. Natürlich dürfen Glühwein, Punsch und heiße Schokolade nicht fehlen.

Eisstockschießen - Das Spiel

Beim Eisstockschießen geht es darum, in den verschiedenen Kehren (Spielen) die eigenen Eisstöcke so nah wie möglich an die Daube oder Zielmarkierung gleiten zu lassen. Aber Vorsicht, das Spiel ist nicht zu Ende, bevor nicht der letzte Eisstock geworfen wurde! Hier kann jeder Wurf entscheiden! Unsere Teamguides und Eisstockexperten stehen Ihnen natürlich auch jederzeit zur Seite, um Sie in den spaßigen Wintersport einzuweisen.

An der Friedrichstraße oder am Hauptbahnhof?

Es gibt jeweils 3 Kunststoff-Eisstockbahnen in Echteis-Qualität an der Friedrichstraße/Schiffbauerdamm direkt am Restaurant Ganymed und dazu weitere 3 Bahnen in der Nähe vom Hauptbahnhof im Biergarten vom Zollpackhof.

©puravida Eisstockschiessen an der Friedrichstrasse direkt am Berliner Ensemble.

Eisstockschießen an der „Friedrichstrasse“ Ort: Schiffbauerdamm 5, 10117 Berlin

Anzahl der Personen: max. 12 Personen pro Bahn inkl. Material

Getränke: Glühwein und Getränke können im Buchungsprozess dazugebucht werden:

Preise „Glühwein“ : 3 Liter Glühwein oder Punsch aus dem heißen Topf (ca. 15 Tassen): 66 Euro | 5 Liter Glühwein oder Punsch aus dem heißen Topf (ca. 25 Tassen): 96 Euro | 10 Liter Glühwein aus dem heißen Topf (ca. 50 Tassen): 175 Euro

Spieldauer: 55 Minuten

Bahnmiete: zwischen 99,00-129 Euro (1 Bahn bis zu 12 Personen, für 55 Minuten)

Spielzeiten: 10.11. – 30.12.2022

Öffnungszeiten:

November: Mi – Sa: 15:00 Uhr – 21:00 Uhr (letzter Start: 20 Uhr)

Dezember: Di – Sa: 13:00 – 22:00 Uhr (letzter Start: 21 Uhr)

Januar: geschlossen

Die Eisstockbahnen sind ausschließlich nach vorheriger Buchung geöffnet und mit unseren Teamguides vor Ort besetzt. Bitte BUCHEN Sie VORAB einen Termin. Dies ist auch bis zu 72 Std. vorab möglich.

Die Eisstockbahnen haben einen überdachten Gästebereich und eine Winterhütte für Glühwein . Die Kunsteisbahnen sind bei jedem Wetter einsatzbereit.

Einweisung: durch einen oder mehrere Teamguide/s

Bringen Sie Ihre Buchungsbestätigung mit (ausgedruckt oder digital)

Treffpunkt: 15 Minuten vor Spielbeginn

Zur Bahnbuchung „FRIEDRICHSTRASSE“ HIER klicken.

©puravida Eisstockschiessen beim Hauptbahnhof im Biergarten vom Zollpackhof.

Eisstockschießen am „Hauptbahnhof im Biergarten vom Zollpackhof“ Ort: Zollpackhof Biergarten, Elisabeth-Abegg-Straße 1, 10557 Berlin

Anzahl der Personen: max. 12 Personen pro Bahn inkl. Material

Einweisung: durch einen oder mehrere Teamguide/s

Spieldauer: 55 Minuten

Bahnmiete: zwischen 99,00-129 Euro (1 Bahn bis zu 12 Personen, für 55 Minuten)

Spielzeiten: 10.11. – 22.01.2023

Öffnungszeiten:

November: Mi – Sa: 15:00 Uhr – 21:00 Uhr (letzter Start: 20 Uhr)

Dezember: Mo – Sa: 14:00 – 22:00 Uhr (letzter Start: 21 Uhr) + So: 14:00 – 18:00 Uhr (letzter Start: 17 Uhr)

Januar: Do – Sa: 16:00 Uhr – 20:00 Uhr (letzter Start: 19 Uhr)

Bringen Sie Ihre Buchungsbestätigung mit (ausgedruckt oder digital)

Treffpunkt: 15 Minuten vor Spielbeginn

Zur Bahnbuchung „HAUPTBAHNHOF“ HIER klicken.

Klicken

Gastronomische Leistungen zum Eisstockschießen am Zollparkhof gibt es ausschließlich mit Vorbestellung über den Zollpackhof. Anbei das Formular:

Vorbestellung Getranke Zollpackhof Eisstockschiessen 2022 23 Pdf

Bitte beachten Sie die Öffnungszeiten des Winterbiergartens. Nur zu den Öffnungszeiten sind Getränke und Speisen vor Ort erhältlich.

Eine Bahn buchen, wie gehts das?

Bahnbuchung: suchen Sie sich Ihren Wunschtermin und die Uhrzeit raus

buchen Sie 1 Stunde Bahnmiete mit der entsprechenden Teilnehmerzahl (maximal 12 Personen pro Gruppe/Buchung)

Sie möchten mehrere Bahnen zur gleichen Zeit mieten? Bitte wählen Sie hierfür 2 oder 3 Bahnen zu Ihrer Wunschuhrzeit aus. Sie erkennen in der Terminübersicht, ob eine oder zwei Bahnen zu der jeweiligen Uhrzeit verfügbar sind. Bitte beachten Sie, dass unsere dritte Bahn nur zu jeder halben Stunde gebucht werden kann.

Sie möchten eine Bahn für zwei Stunden mieten? Bitte wählen Sie hierfür Ihre Wunschzeit aus und legen die Buchung in den Warenkorb. Dieser ist für 10 Minuten reserviert. Fügen Sie eine weitere Bahn in der darauffolgenden Uhrzeit aus und buchen Sie die zweite Bahn. Sie erkennen in der Terminübersicht, ob eine oder zwei Bahnen zu der jeweiligen Uhrzeit verfügbar sind.

Exclusive Bahnmiete für große Gruppen:

Sie möchten ein Turnier als Teamevent spielen oder sind eine größere Gruppe? Mit bis zu 100 Personen können Sie parallel auf unseren drei Bahnen spielen, animierend betreut durch unsere Teamguides mit Moderation, Turnierdurchführung, Finalausspielungen und Siegerehrung. Größere Gruppen ab 100 Personen sind auf Anfrage ebenfalls möglich. Fragen Sie uns nach noch freien Terminen! Für Gruppen haben halten wir spezielle Kontingente in der Zeit von 15:00 - 20:00 Uhr noch zurück. Aber hier gilt es schnell zu sein.

Buchen Sie noch heute diesen beliebten Spaß für Ihre Freunde, Kollegen oder die Familie, denn die Plätze sind leider pro Tag limitiert!

Tickets HIER buchen.

Wenn Sie Fragen oder Wünsche haben, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an: ticketshop@berliner-zeitung.de oder rufen Sie unsere Buchungshotline: 030 2327 7500 (Mo-Fr: 9-15 Uhr) an.

Wir helfen Ihnen gern weiter.

Ihr Team vom Ticketshop

Eisstockschießen an der „Friedrichstrasse“: Schiffbauerdamm 5, 10117 Berlin

Eisstockschießen am „Hauptbahnhof im Biergarten vom Zollpackhof“: Elisabeth-Abegg-Straße 1, 10557 Berlin

Das könnte Ihnen auch gefallen: