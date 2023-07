Tickets für das wunderbare Musical „ELVIS“ im Estrel Showtheater Berlin, welches nur vom 10.08.- 17.09.2023 in Berlin gastiert. Informationen zur Show und einen Trailer zu diesem mitreißenden Event finden Sie hier. Buchen Sie also zeitnah direkt online oder rufen Sie uns an unter 030 2327 7500 (Mo-Fr: 9-17 Uhr).

ELVIS - Das Musical

Er war der Soundtrack vieler Jugendlicher beim ersten Kuss und hinterließ seine Spuren in der Musikgeschichte – vom Gospel über den Blues bis hin zum Rock'n'Roll. Produzent Bernhard Kurz hat diese fesselnde Geschichte in „Elvis – Das Musical“ zusammengefasst. In dieser zweistündigen Live-Show wird Elvis' musikalisches Leben in einer Revue dargestellt, angefangen beim Gospel, über den Blues bis hin zum hemmungslosen Rock'n'Roll. Ein besonderer Höhepunkt der Show ist das legendäre Konzert aus dem Jahr 1973 auf Hawaii, bei dem Elvis ein Stück Musikgeschichte schrieb.

Die Rolle des Elvis Presley wird von dem talentierten gebürtigen Iren Grahame Patrick verkörpert, der eine verblüffende Ähnlichkeit mit dem King aufweist und mit seiner beeindruckenden Wandlungsfähigkeit sowohl den jungen als auch den reiferen Elvis überzeugend darstellt. Seine Stimme ist derart authentisch, dass man fast glaubt, den echten Elvis vor sich zu haben. Die Show wird zu einer meisterhaften Illusion, die das Publikum mitreißt.

„Elvis – Das Musical“ verspricht ein einzigartiges Unterhaltungserlebnis, das die Zeit ein wenig zurückdreht. Der Kult um den King erwacht erneut zum Leben, wenn Grahame Patrick ins Rampenlicht tritt und mit unwiderstehlichem Charme, mitreißendem Gesang und Tanz eine beeindruckende Performance liefert.

Das Elvis Musical in Berlin ist eine atemberaubende Show, die die unglaubliche Karriere und das musikalische Erbe von Elvis Presley feiert. Es entführt die Zuschauer auf eine fesselnde Reise durch das Leben des „King of Rock ‚n‘ Roll“ – von seinen bescheidenen Anfängen in Memphis bis hin zu seinen legendären Auftritten in Las Vegas und auf der ganzen Welt. Die Show begeistert das Publikum mit Elvis' ikonischen Hits wie „Heartbreak Hotel“, „Hound Dog“, „Jailhouse Rock“, „Suspicious Minds“ und vielen anderen.

Zur Einstimmung hier der Trailer:

Auf einen Blick: Termine: 10.08.2023 – 17.09.2023

Zeiten: immer Donnerstag - Samstag: 20 Uhr | Sonntag: 19 Uhr

Ort: Estrel Showtheater, Sonnenallee 225, 12057 BERLIN

Gönnen Sie sich eine Abwechslung vom Alltag und erleben Sie den heißesten Hüftschwung im Universum im Estrel! Bestellen Sie noch heute Ihr Ticket für dieses Kult-Erlebnis der Extraklasse!

Wenn Sie Fragen oder Wünsche haben, dann schreiben Sie eine E-Mail an: ticketshop@berliner-zeitung.de oder rufen Sie unsere Buchungshotline: 030 2327 7500 (Mo-Fr: 9-17 Uhr) an.

Karte vom Veranstaltungsort: Estrel Showtheater, Sonnenallee 225, 12057 BERLIN

