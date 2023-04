Tickets für die erfolgreiche Lesereihe „Erlesene Literatur" im Berliner Admiralspalast vom 9.6.-18.11.2023 sowie die Infos, Preise und vortragenden Schauspieler der Veranstaltung finden Sie hier. Buchen Sie direkt online oder rufen Sie uns an unter 030 2327 7500 (Mo-Fr: 9-17 Uhr).

Die Lesereihe „Erlesene Literatur"

Sie mögen gute Texte und Literatur? Besonders, wenn sie von Leuten vorgetragen werden, die etwas davon verstehen? Dann sind Sie bei der beliebten Lesereihe richtig und müssen sich nur nur ihre Lieblingsschauspielerin oder Schauspieler aussuchen. Folgende Termine und Vortragspaare stehen zur Wahl:

09.06.2023 mit Martina Gedeck und Johanna Wokalek

Die Reihe startet mit Johanna Wokalek, die Sie evtl. aus dem Theater kennen oder aus Filmen, wie „Die Päpstin“, „Hierankl“ oder „Barfuss“. Sie tritt zusammen mit Martina Gedeck auf, die einem breiten Publikum in der Rolle der Gourmetköchin Martha in dem Kinofilm Bella Martha bekannt wurde. Neben weiteren zahlreichen Filmen kennen viele ihre markante Stimme dazu auch aus Hörbüchern. Zwei ganz tolle Frauenstimmen und Charaktere, also unbedingt hingehen!

01.09.2023 mit Ulrich Noethen und Jens Harzer

Zwei weitere tolle Schauspieler gibt es Anfang September: der wunderbare Jens Harzer, den ich gerade erst im Hamburger Thalia im Robert Wilson Stück „H - 100 seconds to midnight“ erleben durfte und der regelmäßig bei den Salzburger Festspiele sowie in Film und Fernsehen zu sehen ist. Dazu der vielseitige Ulrich Noethen, bekannt u.a. aus dem Film „Comedian Harmonists“, den Kinderfilmen „TKKG“ oder „Das Sams“ und auch er verleiht seine wunderbare Stimme anderen in Hörbuchproduktionen.

29.09.2023 mit Bjarne Mädel und Sven Stricker

Krimifans freuen sich Ende September auf Bärchen aus „Mord mit Aussicht“ oder dem „Tatortreiniger“: Bjarne Mädel, welcher im Duo liest mit Sven Stricker, der nicht nur als Schauspieler sondern auch als Autor seine Brötchen verdient und eine treue Fangemeinde besitzt.

18.11.2023 mit Anna Loos und Jan Josef Liefers

Last but not least das Duo „Tatort + Musik“: Anna Loos, nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als stimmgewältige Sängerin der Band „Silly“ bekannt und Jan Josef Liefers, besser bekannt als Rechtsmediziner Prof. Dr. Dr. Karl-Friedrich Boerne im Münsteraner Tatort.

Auf einen Blick: Termine: 09.06.-18.11.2023

Zeiten: 20 Uhr

Ort: Admiralspalast, Friedrichstraße 101 - 102, 10117 Berlin

Preise: ab 24,45 EUR

Gönnen Sie sich diese tollen Schauspieler und die wunderbare Literatur und kaufen Sie noch heute Tickets, die leider limitiert sind hier:

Karte/Map: Admiralspalast, Friedrichstraße 101 - 102, 10117 Berlin