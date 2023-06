Ferien in Berlin Sommer 2023: Tipps für Angebote und Aktivitäten für die Sommerferien in der Hauptstadt. Von tollen Ferienangeboten und Aktivitäten für Kinder und Familien bis zu Teamevents für Firmen ist hier für alle etwas dabei. Wenn Sie Fragen oder Wünsche haben, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an: ticketshop@berliner-zeitung.de oder rufen Sie unsere Buchungshotline: 030 2327 7500 (Mo-Fr: 9-17 Uhr) an.

Was kann man in Berlin in den Ferien mit Kindern unternehmen?

Berlin hat ein großes Angebot an Aktivitäten für Familien mit Kindern. Hier ein paar Tipps und Ideen für Unternehmungen, wie ein Be spannende Schnitzeljagd, ein Besuch in den Tropen, ein Flug mit einem Ballon oder Tipps für Theaterbesuche und viele weitere Angebote. Die Seite wird ständig aktualisiert, also schaut gern regelmäßge hier vorbei. Und nun viel Spaß!

1. Das WOW! - verrückte Selfie Shooting Location für tolle Fotos für TikTok & Co

The WOW! Gallery in Berlin ist eine interaktive Selfie-Location, wo auf 750 Quadratmetern über 35 Orte für das perfekte Foto auf Dich und Deine FreundIinnen warten. Die Location ist schrill und ein mega kreativer Multimedia-Spielplatz nicht nur für Promis und Influencer, sondern ALLE die Spaß haben an coolen Fotos. Alle Infos und die Tickets findest Du hier.

2. Stadtrallye „Berliner Mauer“ mit dem Handy als Guide

Löst bei dieser Rallye mit dem Handy als Guide Rätsel zum Thema „Flucht & Spionage an der Berliner Mauer“. Unser Klassenfahrt Highlight 2023! Infos und Tickets hier!

3. Attraktionen und jede Menge Spaß im LEGOLAND Berlin, dem Wachsfigurenkabinett der MADAME TUSSAUDS oder im Berlin DUNGEON

Millionen von Menschen haben die Wachsfiguren von Madame Tussauds weltweit seit der ersten Eröffnung vor 250 Jahren besucht und das liegt wohl an der Neugier, dem Spaß und natürlich der Möglichkeit, tolle Fotos mit seinen Lieblingsstars zu schießen! Wer eher ein bisschen Grusel liebt, geht ins Dungeon.

Das LEGOLAND Berlin ist mit seinen vielen Attraktionen der ultimative Indoor-Spielplatz, wo Familien mit Kindern von 3-10 Jahren richtig viel Spaß haben und eine tolle Zeit verbringen können! Alle Infos und die Tickets findest Du hier:

4. Virtual Reality in Berlin: 3 coole Fullbody-VR Indoor-Spiele und spannende Museen

Virtuelle Realitäten und das Metaverse sind das „Next Big Thing“! Bei unseren 3 Indoor Spielen kannst Du live in der VR eintauchen und in einem einzigartigen Fullbody-Erlebnis-Game mit Deinen Freunden zeigen, was Du drauf hast! Dazu haben wir spannende VR Events im Spionagemuseum und dem COLD WAR Museum.

5. Schiffstouren durch Berlin oder ins Umland

Schiffstouren sind entspannt und man sieht und erfährt viel in kurzer Zeit und kann tolle Fotos von den Sehenswürdigkeiten am Ufer schießen. Es gibt Schiffstouren von 1-5 Stunden im Zentrum von Berlin oder im Umland: z.B. am Wannsee, am Müggelsee oder am Tegeler See. Ein Highlight ist unsere Tour mit dem umweltfreundlichen Solarschiff! Eine Überblick über alle Touren gibt es hier.

6. Die Biosphäre Potsdam - Tropischer Dschungelspaß für Klein und Groß

Wer hätte gedacht, dass es in der Nähe von Berlin ein Tropenparadies gibt, wo an 365 Tagen im Jahr Sommer ist? Dazu warten hier: 1 Wasserfall, 2 Urwaldseen mit Tropengewitter inclusive Blitz, Regen und Donner zu jeder vollen Stunde und es gibt über 100 exotische Tierarten und über 20.000 Tropenpflanzen zu entdecken! Alle Informationen und die Tickets gibt es hier.

Welche Teambuilding Maßnahmen für Firmen gibt es in Berlin?

Ihr sucht coole Teamevents mit spannenden Spielen oder als Teambuilding Maßnahme oder wollt einfach eine tolle Firmenfeier machen? Hier ein paar Tipps für den Sommer 2023 in Berlin.

1. Action Games Berlin auf dem Erlebnis-Parcours im Strandbad Plötzensee

Dieser lustige und herausfordernde Teambuilding Event mit bekannten Spielen aus TV Show´s ist macht Spaß, ist spannend und sorgt für einen unvergesslichen Teamevent mit den Kolleginnen und Kollegen. Infos und Buchung hier.

2. Teamevent auf einem Schiff oder Floß

Ihr sucht etwas Entspanntes für Eure Firmenfeier? Dann sind Schifffahrten oder Touren auf einem Floß die Nummer 1! Wir haben Schiffe und Flöße für 10- 140 Personen. Fragt einfach an und erhaltet kostenlos ein unverbindliches Angebot! Alle Charterschiffe und das Floß finden Sie hier.

Tolle Events Aktivitäten im Juli und August

Hier eine Übersicht nach Monaten mit Konzerten. Ausstellungen und einem Veranstaltungskalender:

Das sind unsere aktuellen Tipps, die wir ständige erweitern und aktualisieren. Wir hoffen es ist etwas dabei und wünschen einen wunderbaren Sommer 2023 in Berlin!

